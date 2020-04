Acusan a profesores de desacreditar injustamente a financieras

Soy una docente de la Sección 32 con 20 años de servicio, quien se ha indignado al ver las notas que mis compañeros del gremio han publicado hacia las diferentes empresas que se desempeñan con giro financiero en la ciudad de Xalapa, desacreditando sus valores como empresa.



Año tras año, he visto como mis compañeros han buscado la forma de estafar a estas empresas, y sí, lo digo así, estafar.



Permítanme aclararles la situación a continuación…



Como docente, y como persona de clase promedio, les puedo decir que constantemente buscamos soluciones a nuestros problemas económicos, y muchas veces cometemos el error de asesorarnos y confiar en quien no debemos.

Muchos asesores (algunos sin uniforme ni gafete) se han presentado en el plantel para ofrecer soluciones mágicas.



Una persona que se desempeña como docente, es una persona que debería estar preparada y no ser presa fácil del engaño. Para mi es algo ilógico que aun haya quienes caen ante estas falacias.



Me atrevo a decir que la mayoría de los docentes supuestamente estafados sabían perfectamente lo que estaban haciendo. ¿Por qué?, porque frente a mis ojos se han puesto de acuerdo con el asesor para meterle un gol a las empresas, es decir, el asesor les ofrece liquidarles todas las deudas dándoles de baja para que ya no les puedan cobrar, a cambio les pide que tramiten un préstamo y el monto de ese préstamo se lo den a él como pago por el favor que les va a hacer. Pero la sorpresa viene después, cuando se dan cuenta de que fueron estafados, no por la financiera, sino por la persona en la que confiaron, pues la empresa nunca les ofreció ni prometió nada.



De entrada ya sabes que estás haciendo algo que no es correcto ni legal.

La siguiente quincena les llegan los descuentos de siempre, y aparte, el descuento del nuevo crédito que le pagó al asesor, es cuando dicen que fueron timados.



Todos, no solo los docentes, ¡todos!, debemos cuidar nuestra economía y no caer en engaños, las personas que se dedican a esto tienen mucha labia, son lobos vestidos de ovejas, pero debemos ser honestos con nosotros mismos y recordar nuestros valores. Yo le quiero decir a mis compañeros: si pidieron dinero, páguenlo, no sean ventajosos porque luego vienen las consecuencias.

Deben saber que el motivo de mi preocupación surge ya que me desempeño en ambos rubros, como docente y como emprendedora de una pequeña empresa (la cual no tiene nada que ver con el giro financiero), y esto me pone a pensar: si alguien se pusiera de acuerdo con uno de mis clientes para robarme, pero no pudieran hacerlo y me culparan de haberlos engañado, quien tiene la culpa ahí? Que hago yo como emprendedora cuando mi nombre se ve embarrado en una situación delictiva y yo no tuve nada que ver?



Culpo, puntualmente, a los asesores y docentes que se ponen de acuerdo para estafar y sin afán de defender a las financieras que también tienen lo suyo.



Cuando se trata de dinero, de nuestro dinero, debemos saber con quién estamos haciendo nuestro trámite, buscar un asesor que se identifique correctamente para la empresa que trabaja, y por experiencia propia, los asesores que pidan dinero para realizar un trámite no son afables. Recuerden compañeros que a ellos les paga la empresa para la que trabajan.



Busquen recomendaciones de asesores que ya hayan trabajado con algún conocido, busquen la empresa para la que dicen trabajar. Hay asesores confiables, personalmente he tenido buenas experiencias con mis trámites. No es justo que por algunos sablistas pague la gente que anda en la calle sudando la gota gorda para hacer bien su labor que es asesorar, no endeudar.