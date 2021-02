Acusan abuso de Juez contra detenidos por agredir a ministeriales, en Minatitlán

"Aunque todos los días el presidente López Obrador pide que no fabriquen pruebas, parece que en Veracruz está institucionalizado el abuso a los derechos humanos y la siembra de indicios nomás por querer aparentar que detuvieron a los responsables de una masacre", dijo Gregorio Martínez, abogado defensor de 4 de los 11 detenidos el pasado 24 de enero en la zona rural de Minatitlán tras un operativo donde elementos policiacos resultaron lesionados.



Al finalizar su audiencia, se dio a conocer que las 11 personas fueron vinculadas a proceso sin darle oportunidad a sus abogados de presentar pruebas, testigos y vídeos.



El litigante señaló al juez Mario Vivanco de incurrir en abuso de autoridad y afirmó que ya tenía todo preparado para evitar que los detenidos lograrán obtener su libertad este mismo día debido a que el delito de ultrajes a la autoridad, por el que están tras las rejas, no es grave.



"Es un delito que no es grave, que no viene en el artículo 19 constitucional, hasta el juez está incurriendo en abuso de autoridad. Esto es una especie de acto de intimidación para toda la población, quieren tratar de sacar a fuerzas que todo mundo está protegiendo a fuerzas a los grupos armados y es para causar temor. Es un ataque a la población, a las instituciones", añadió.



Gregorio Martínez sostuvo que entre los detenidos hay una persona que traía una pistola de juguete y otro que fue detenido en un retén por traer dos cartuchos, entre ellos, uno de calibre .22, es decir, de un arma que está permitida en su uso y ni así los dejaron libres.



Hay que recordar que estas personas fueron detenidas el 24 de enero en la zona rural de Minatitlán, en donde tres elementos de la policía resultaron lesionados con arma de fuego en una presunta emboscada.



Las autoridades han hecho saber que algunos de los detenidos tienen relación con la masacre del Cerro del Nanchital, pero sus abogados y familias aseguran lo contrario.



"Aquí en Veracruz como en muchos estados el Poder Judicial se llama Poder Judicial de la Fiscalía General de Justicia.



La conducción y el mando del Poder Judicial también lo tiene la Fiscalía y el Gobernador, ambos son una sola cosa en temas de interés político", mencionó.



Ahora, los señalados tienen una nueva oportunidad de obtener libertad pues el juez dio al Ministerio Público 15 días para recabar informes y confirmar si no tienen suspensiones provisionales en los últimos dos años y de ser así, evitarían ser enjuiciados.



"Se decretó que un mes queda abierta la investigación complementaria para que las partes recaben pruebas si acaso se va a llegar a juicio, pero esta salida alterna teníamos derecho que se resolviera ahí o mínimo nos fijaran audiencia, pero resulta que hay que esperar los 15 días que se le antoje al fiscal avisarle al juzgado que tiene los informes y luego fijar fecha. Nosotros vamos a promover un amparo por la negación del juez de fijar fecha ya", declaró.