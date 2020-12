Acusan actos anticipados de campaña de PAN y el Verde, en Medellín de Bravo

Por el delito de actos anticipados de campaña, militantes de MORENA en Medellín de Bravo denunciarán al Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por realizar actos proselitistas en el municipio.



A decir de Enrique Trejo Morales, será en los próximos días cuando acudan ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar formalmente la denuncia con pruebas recabadas por ellos mismos dado que presuntamente buscan promover a Gabriel Cárdenas.



Mostraron fotografías con bardas pintadas de azul y blanco con las iniciales "GC es el bueno".



“Están trabajando nuestros abogados en las denuncias no tan sólo del PAN, sino de otro personaje por ahí del Partido Verde", dijo.



La denuncia también sumará los hechos registrados en el Fraccionamiento Puente Moreno, en donde se instaló un centro de vacunación para promover a otro aspirante del PVEM, Marcos Isleño.



“Nos vamos a avocar nosotros a presentar una denuncia porque en Puente Moreno, en una casa particular, se instaló un puesto de vacunación, supuestamente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo agarraron como promoción para la campaña política de uno de los candidatos, me parece que es del Verde en Medellín (…) pues supuestamente es Marcos Isleño”, dijo Agustín Mantilla Trole, representante de Juntos por un Mejor País.



En rueda de prensa conjunta, afirmaron que también habrá una queja ante el consejo del IMSS.