Acusan al Alcalde de Medellín de impedir entrega de apoyos a adultos mayores

Acusan al alcalde de Medellín, Hipólito Deschamps de represión porque además de negarse a prestar un espacio para la entrega de apoyos a adultos mayores, multó a un ciudadano que prestó un espacio para que se hiciera del pago del programa “Pensión para bienestar”, en la comunidad de Paso del Toro.



La subdelegada de Programas Sociales de Bienestar en Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, señaló que previamente se le hizo solicitud al edil, sin embargo, como en otras ocasiones, no hubo respuesta, no obstante, sin una comunicación directa envió un mensaje afirmando que no habría apoyo por ser de riesgo ante la contingencia por el COVID-19.



“Se le envió un oficio al Alcalde para solicitarle su apoyo porque se requiere un salón grande para que la gente pueda estar cómodamente, sillas, agua, siempre se le solicita, nunca apoyan, en el caso de los alcaldes de Veracruz y Medellín nunca apoyan, pero siempre cumplimos con los requisitos, el Alcalde nunca contestó, pero anoche a las 11 de la noche subió un video diciendo que se preocupa por los ancianos y que no iba a prestar locales”, dijo.



Este jueves se realizó el proceso de entrega de los apoyos a los 562 abuelitos en el salón prestado por un ciudadano, mientras se llevaba a cabo, personal de la Dirección de Fomento Económico del ayuntamiento de Medellín, notificó que, por usar el espacio, el dueño era requerido para comparecer ante las instancias municipales.



“Al señor que nos prestó el salón llegó un notificador del municipio con una multa. Este ciudadano ejemplar que colaboró, ahora resulta que la represión del Alcalde con todo su aparato administrativo se va a amedrentarlo, pero por supuesto que vamos a defenderlo que se va amparar porque no es justo que alguien que si apoya a su comunidad el alcalde lo reprima de esa manera, es una actitud rapaz del alcalde”.



Hernández Espejo, precisó que no hubo concentración que pusiera en riesgo a los adultos mayores toda vez que se tomaron las medidas sanitarias requeridas y es primordial hacer la entrega de la pensión precisamente por la situación económica que existe actualmente.



“Un ciudadano que quiso apoyar nos prestó un salón que no utiliza y hasta las sillas nos prestó, ahí se realizó el pago, la gente llegó, los citamos a las 9 de la mañana primero se le paga a la gente en sillas de rueda y con bastón, se pusieron los filtros de la Secretaría de salud, su sana distancia, se citaron por hora y por localidades, todo fluyó”.



Agregó que se tiene que realizar la entrega personalmente a los adultos mayores porque el municipio no cuenta con banco del Bienestar, porque el mismo Alcalde se negó a dar la autorización cuando se presentó la propuesta para la construcción de 3 sucursales en el municipio.



“El Alcalde se negó a recibirme, andaba de viaje en España, le dejé la propuesta a la Secretaria jamás nos llamó, la Síndica no me recibió tampoco. Cómo es que no apoyan en nada y sí critican”.



En este sentido, lo retó a donar los terrenos para que se edifiquen las sucursales en la cabecera municipal, en El Tejar y en Paso del Toro.