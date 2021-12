Acusan ante OPLE que “foráneo” se quedó con Regiduría de Alto Lucero 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz otorgó la Regiduría Segunda en el Ayuntamiento de Alto Lucero al excandidato de Fuerza por México, Jorge Jesús Rivera Castillo, quien no cumpliría con el requisito de residencia efectiva en aquel municipio, pues aparentemente vive en Xalapa.En el escrito presentado y dirigido al consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, por un ciudadano de ese municipio de nombre Octavio Viveros Mora, se acusa al edil electo de supuestamente incurrir en falsedad en el proceso de registro de su postulación.“Rivera Castillo también adolece del cumplimiento, y por lo tanto infringe, el articulo 69 de la Constitución Política Local y 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre relativa a la residencia efectiva en el municipio por el cual fue postulado como edil”, se precisa en el documento.El demandante insiste que el regidor asignado no acredita contar con una residencia efectiva en el municipio de Alto Lucero, no menor a tres años anteriores al día de la jornada electoral y, por tanto, es inelegible para ser registrado como candidato a este cargo edilicio, debido también a sus ausencias prolongadas del territorio nacional.“Si bien aportó una constancia de residencia en su proceso de registro, es necesario contar con los informes rendidos por las autoridades migratorias, donde también se podrá advertir las ausencias prolongadas del aspirante a regidor”, sostiene en su acusación, en la que exige al OPLE solicitar al Instituto Nacional de Migración (INM), el registro de sus entradas y salidas del país.Según el quejoso, Jorge Jesús Rivera Castillo no consolidó una residencia con las cualidades propias para considerarse como efectiva en el municipio de Alto Lucero, toda vez que sus ausencias prolongadas presuntamente obstaculizaron fortalecer el vínculo político electoral que como elemento cualitativo es exigido por la normatividad.“La actividad empresarial del regidor asignado se desarrolla fuera del municipio de Alto Lucero por lo cual el vínculo físico con dicho municipio se encuentra quebrantado”, precisa una vez más.En el escrito, el inconforme con la asignación de la Regiduría al ex candidato de Fuerza por México lo señala de ser el representante del “Restaurante Vinísimo”, ubicado en la avenida Araucarias del fraccionamiento Indeco Ánimas, en Xalapa, de allí que sostenga que su residencia está en la Capital del Estado.Además, asegura que este negocio, cuyo registro de persona moral es “Veravinos SA de CV”, presuntamente hizo aportaciones económicas no bancarizadas ni reportadas para el “cierre de campaña” del entonces candidato a la Alcaldía de Alto Lucero, Efraín García Salas, con lo cual indirectamente se favoreció el hoy regidor, quien dada la votación en los comicios del 6 de junio en esa demarcación, pudo participar en el reparto de los dos cargos edilicios de proporcional proporcional.