Acusan “apatía” de Fiscalía ante crímenes de odio en Veracruz

Sólo tres de los 32 crímenes de odio registrados en el 2019 han sido esclarecidos, afirmó el presidente de la Asociación LGBTI "Soy Humano", Miguel Ángel Llinas, quien acusó a la Fiscalía General del Estado de ser “apática” en la atención a estos ilícitos.



En lo que va del 2020, señaló, no se ha catalogado ninguna agresión como crimen de odio, lo que refleja que en Veracruz prevalece la falta de respeto a los derechos de los grupos vulnerables.



"Han sido 3 casos solamente de todos, tenemos mucha apatía todavía por parte del Gobierno Estatal, de las autoridades de la Fiscalía de resolver este tipo de hechos pero, bueno, la lucha continúa", dijo.



Llinas explicó que en este año, se investiga el asesinato de un transexual en Córdoba pero aún no se determina si es considerado como crimen de odio.



"Hasta el momento, el último es el de la ciudad de Córdoba pero aún tenemos ciertas cuestiones que nos impiden decir que fue un crimen de odio verdaderamente".



A pesar de la apertura que se ha manifestado y que se ha luchado por las garantías individuales de la diversidad sexual, se mantiene el rechazo a las personas transexuales y homosexuales.



El activista afirmó que las mujeres y los grupos LGBTI son los más vulnerables.



"En el caso de las mujeres y de los grupos de la comunidad LGBT, somos los más afectados porque se sigue ligitimando la violencia desde el Estado y es algo que tenemos que erradicar. En el caso de dos chicos que se agarran de la mano en el malecón, no falta el Policía que les diga algo o la misma gente que les diga que están mal, que hay niños, la violencia y la discriminación sigue estando presente".



Lamentó que los casos de agresión y discriminación no se denuncien, en la mayoría de los casos por temor o por falta de credibilidad en las autoridades.