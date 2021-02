Acusan cobros excesivos de la CFE en Tequila, Atlahuilco y Astacinga

Habitantes de Tequila se quejaron por los altos cobros que les está haciendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que ascienden a más de 10 mil pesos aduciendo que desde abril del 2020 se detectaron diferencias en sus equipos de medidor.



“Con fecha 08/04/2020 se llevó a cabo por personal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución la prueba de suministro número XXXXX, mediante la cual se refiere haber detectado que el/los equipos o instrumentos de medición instalados en el inmueble cuyo domicilio se señala en el presente, no se ajustaban a la exactitud establecida conforme a la NOM-044-SCFI-2008 Watthorímetros electromecánicos, definiciones, características y métodos de prueba o NOM127-SCFI-1999 Instrumentos de medición –medidores multifunción para sistemas eléctricos- especificaciones y métodos de prueba, lo que provocaba errores en los registros de consumo fuera de la tolerancia permisible”.



Derivado de ello, explicaron, se estableció una diferencia de la energía eléctrica consumida y no facturada durante el periodo comprendido del 3 de febrero del 2020 al 3 de febrero del 2021.



Mencionaron que a uno de los afectados le llegó un cobro por 15 mil 300 pesos y con la advertencia de que la cantidad se debía cubrir en los 3 días posteriores a la notificación y los demás mensajes son similares.



Sin embargo, no son los únicos, pues al acudir a las oficinas a reclamar se encontraron con gente de Atlahuilco y Astacinga que también presentan el mismo problema.



“A todos nos están haciendo cobros superiores a los 10 mil pesos, si con trabajos junta uno para pagar el recibo cada bimestre, imagínese una cantidad así y más ahorita en tiempos de pandemia”, expuso uno de los afectados.



Señalaron que en las oficinas simplemente les dicen que tienen que pagar por lo que algunos han decidido acudir a la Profeco para ver qué pueden arreglar.