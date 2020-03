Acusan conflicto de intereses en CNIAA, al menos 14 ingenios azucareros se han desafiliado

El propietario de los ingenios El Molino y Puga, ubicados en el estado de Nayarit, en un comunicado al presidente del Consejo directivo de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera del País (CNIAA), Juan Cortina Gallardo y copia a todos los grupos azucareros como al Gobierno federal, retiró su afiliación a esta Cámara, por no defender los intereses de los auténticos azucareros del País.



En ese comunicado, expresa sus inquietudes y malestar, luego que explica que decidió participar como miembro de esta Cámara a partir del mes de abril del año 2019; y cuyo objetivo era participar de forma activa para coadyuvar una unión representativa con el resto de los ingenios y para defender los intereses de los azucareros mexicanos.



Sin embargo, al cumplir 12 meses de formar parte de la CNIAA, y ser testigo del estilo como opera y administra, el ingeniero José Rubén García Treviño, quien firma el comunicado, dijo que los ingenios El Molino y Puga, se retiran y podrán regresar cuando esta Cámara defienda los genuinos intereses de los ingenios azucareros.



“Creemos en una Cámara que debe unir el esfuerzo de todos estos ingenios azucareros para defender el mercado nacional del azúcar, obtener acceso justo al mercado norteamericano; enfrentar la importación desmedida del alta fructosa de maíz, exigiendo reciprocidad; frenar la satanización del azúcar y defender la imagen ante los consumidores, y muy importante, administrar la Cámara, siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo con representantes profesionales en la dirección y Presidencia de la Cámara; de tal forma que los intereses personales de algunos asociados no interfieran en la autenticidad de la representación para todos los asociados”.



Se pronunció que cuando unan los empresarios disidentes, y aquellos que opinan igual que nosotros en lo referente a una administración profesional con las mejores prácticas de gobierno corporativo, entonces podrán regresar a la CNIAA y ser una contra parte que pueda llevar a la Cámara Azucarera por el camino correcto.

Expresó que, en este negocio, existe un conflicto de intereses entre los ingenios asociados a la CNIAA: unos representando al azúcar y otros a los edulcorantes distintos al azúcar (jarabe de maíz de alta fructosa y artificiales no calóricos, lo cual en si no es problema, ya que sucede en todos los negocios.

Lo que expresó es que, por esta situación, la agroindustria azucarera del 2008-2009 al ciclo 2018-2019, la agroindustria azucarera ha dejado de ingresar 169 mil millones de pesos por sustitución de azúcar por alta fructosa.



Pero lo más grave, es qué por las exportaciones obligadas, por la sustitución, solamente han recibido apenas 120 mil millones; logrando una pérdida de 49 mil millones de pesos.



Lamentó las deficientes defensas de la CNIAA, o intencionado abandono de azúcar, ha ocasionado que la participación en el mercado doméstico del azúcar ha llegado al ciclo 2018/2019 a un 65%, perdiendo un 35 por ciento del mercado a manos de la alta fructosa y edulcorantes no calóricos (11%).



Criticó que la importación de la alta fructosa ha provocado a su vez la producción de este edulcorante en México, usando maíz amarillo transgénico importado y subsidiado de los E.E.U.U; coincidentemente el consumo de alta fructosa se ha duplicado en el periodo de gestión del actual presidente de la CNIAA.

Lamentó que el daño a la agroindustria se extiende al campo cañero, ya que los productores tienen que compartir las pérdidas de la exportación con los industriales azucareros, señaló.



Dijo que no comparte con la Cámara (CNIAA) y su consejo directivo, las negociaciones que se han celebrado con los Estados Unidos en materia azucarera. Por eso agregó que el resultado de estas mal llevadas negociaciones se refleja en que, para exportaciones de azúcar, no dicen que tipo de azúcar quieren los norteamericanos.



Lo grave, comento, es que los hacen producir azúcar que México no producía, con consecuencia de más costos. También ahora ellos indican cuando y cuanta azúcar mandar y en qué medio de transporte. También expuso que no les permiten vender al mercado norteamericano directamente; por lo que tienen que venderle a la Industria Azucarera Americana y azúcar cruda que ellos refinan y surten a su mercado para quedarse con mayor margen de utilidad.



Sin embargo, para las importaciones de alta fructosa y edulcorantes artificiales hacia México, las importaciones entran directo a los clientes mexicanos y no hay límite de cantidad, puede entrar todo lo que ellos quieran, manifestó.



Señala que el precio se negocia entre clientes mexicanos y el proveedor norteamericano, y la industria azucarera está ajena, lamentó.



También anotó que no hay restricciones al tipo de edulcorantes norteamericano que entra al país.

Señala que los edulcorantes artificiales (no calóricos), no saben cuánto y a qué precio se importan y se producen en México.



Señaló que lo que sí están seguros es que les van mermando poco a poco el mercado interno del azúcar de caña.



Dijo que le llama la atención que el presidente de la CNIAA, ha ejercido influencia significativa, de una manera u otra los últimos 15 años, manejando la CNIAA y su Comisión ejecutiva.



Expresa que la Ley de Cámaras, en su artículo 23, inciso IV, que “el presidente, vicepresidente y tesorero, podrán durar en el cargo 1 año; y relegirse dos veces más por un año. Sin embargo, lleva muchos años en el cargo; por lo que llamó a la Secretaria de Economía y la CONCAMIN tome cartas en el asunto.



Por todo lo que pasa en esta Cámara, se han salido 14 ingenios y con la salida de estos dos ingenios que son El Molino y Puga, suman 16, de 50 ingenios en el País que representan el 32 por ciento del total de factorías y el 19.53 por ciento de la producción de azúcar nacional, cuando menos durante la zafra 2018/2019.



Los grupos azucareros que pertenecen a la CNIAA, son el Beta San Miguel, Grupo Zucarmex, Grupo Porres, grupo PIASA, Grupo Zaens, Grupo Azucarero del Trópico e Ingenio Panuco.



Los ingenios disidentes son el Grupo Santos, Machado, San José de Abajo; y ahora los ingenios El Molino y Puga.