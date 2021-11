Acusan contrataciones ilegales en RTV; nuevas plazas violando austeridad

Al presunto daño patrimonial por 230 mil 90.21 pesos detectado en Radio Televisión de Veracruz en el ejercicio fiscal 2020, se suma la violación flagrante a la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz y al Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2021.Ambas disposiciones legales prohíben la creación de nuevas plazas laborales, la ocupación de plazas vacantes y nuevas contrataciones, salvo previa autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero según quejas del personal de RTV, del año 2020 a la fecha, se ha hecho la contratación, de al menos, 40 personas y dudan que SEFIPLAN haya autorizado esos movimientos.Los quejosos señalaron que algunos de esos espacios son plazas nuevas, plazas vacantes que dejaron trabajadores que perdieron la vida a causa del COVID-19 y otras enfermedades crónicas y plazas vacantes por permisos temporales de los titulares.También se crearon nuevos espacios por contratación de personal por el régimen de honorarios y contratos temporales.Mencionaron que se han contratado a choferes, cuando no hay vehículos para el traslado del personal; a productores independientes de programas televisivos, cuando el Área de Producción está prácticamente paralizada porque no se están produciendo programas; a asistentes de producción; y a personal administrativo y de utilería.Las Subdirecciones de RTV que concentran al mayor número de personal nuevo son la de Producción; Noticias y Programas Informativos; así como Recursos Materiales.Otra inconformidad expresada por el personal de RTV, es la irresponsabilidad de sus autoridades al ordenar el regreso al trabajo presencial sin las medidas sanitarias mínimas para evitar posibles contagios de COVID-19.La única medida sanitaria es un termómetro digital automatizado para la toma de temperatura corporal al momento de ingresar a las instalaciones y en algunas ocasiones, son rociados con sanitizante, siempre y cuando uno de los elementos de seguridad se encuentre en el acceso principal.A esas irregularidades también se suma el presunto daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior durante la revisión al ejercicio fiscal 2020.El ORFIS encontró un probable daño patrimonial por 230 mil 90.21 pesos que fue señalado en dos observaciones, una por 32 mil 192.08 pesos y otra por 197 mil 898.13 pesos.El órgano fiscalizador detectó que, en la Corresponsalía del Puerto de Veracruz ubicada en el Condominio Plaza Comercial Acuario, las adquisiciones directas realizadas no disponen de la totalidad de los documentos relativos a los procesos de planeación, adjudicación, ejecución y entrega de bienes y servicios que acrediten que se hayan ejecutado de conformidad a la normativa aplicable.Entre la documentación faltante y que por ende no acreditó las adquisiciones se encuentran:Autorización de la Junta de Gobierno; dictamen de adquisición por excepción de Ley; autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Organismo; y contratos celebrados entre el proveedor y el Organismo y/o pedidos que respalden la solicitud del área usuaria.También faltó evidencia documental de los trabajos realizados por el proveedor; bitácoras, reportes o informes; comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por la totalidad de los importes emitidos por el proveedor; dictamen del ISERTP y obligaciones en materia de Seguridad Social; reportes entregados en la Dirección General de Fiscalización Interna en la Contraloría General del Estado y Órgano Interno de Control en Radiotelevisión de Veracruz con el detalle de las adquisiciones.