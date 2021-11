Acusan de corrupción a directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas

Desde hace tiempo, la directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, Xóchilt Molina González, estarían incurriendo supuestamente en actos de corrupción, presuntos desvíos de recursos, uso discrecional de los programas de otras dependencias estatales, así como de acoso y maltrato laboral hacia sus trabajadores.En entrevista para Alcalorpolitico.com, los empleados de esta área dependiente de la Oficina del Gobernador, señalaron de manera anónima por temor a nuevas represalias, las irregularidades y faltas que la funcionaria habría cometido en los tres años que ha estado a cargo de la dependencia.“En el Gobierno del Cambio siguen las viejas prácticas (en las que estaría incurriendo Molina González), ella desde el 2019, pero particularmente en el 2020, que todos los trabajadores fueron enviados a sus casas, a sus regiones, se nos permitió irnos, y se nos daban viáticos para atender las diferentes ocupaciones del trabajo allá en la zona; sin embargo, esos viáticos se regresaban, pero no a la Unidad Administrativa, se le regresaban a una persona que ella designaba, nosotros comprobábamos los viáticos, pero se los dábamos a ella”, señalaron.En la denuncia, apuntaron que en el trabajo de campo se hacían los levantamientos de expedientes para apoyos productivos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), del DIF Estatal, Beneficencia Pública, a las personas y los municipios que ella les instruía.“Como eran los tiempos electorales, repartía a ciertas personas afines a ella con la condición de que si llegaban al poder se los pagaran con cuotas en la nómina o con alguna aportación, se encargaba de darlos a sus amigos y su familia, principalmente en la Huasteca con Tirso Bautista (responsable de esa zona), conocido priista que ha beneficiado a su familia, que ha hecho muchos desvíos, que abusa de las artesanas, les vende sus artesanías y no se las paga”, precisaron los trabajadores del Instituto.Abundaron que los programas que estaría empleando discrecionalmente serían los de "Desarrollo a la Vivienda", que incluye la entrega de láminas, estufas ecológicas, refrigeradores; además de los productivos para la cría de cerdos, gallinas y conejos; talleres de panadería, entre otros."Ahí en La Huasteca que se hace mucho pan, ahí se benefició a sus amigos, en todos lados primero a su familia, primero sus amigos", agregaron al acotar que "para todo" les pide cooperación, incluyendo la compra de artículos de limpieza y aseo para los baños de las oficinas y alimentos para darle a las personas que van a pedir alguna ayuda, a través de los subdirectores, Rey David Manzanares y Pedro de Jesús Jerónimo."El día que ustedes vayan a esa oficina y se tomen un café, un agua, unas galletas, sepan que, desde el papel del baño hasta el café, el azúcar, los tés, es a costa de los trabajadores que cooperan para surtirle de todos los insumos: jabón, papel de baño, todo, para todo pide cooperaciones", mencionaron al cuestionar que desde el presupuesto vienen asignados recursos para estos rubros, pero no se utilizan para tal fin.Acotaron que debieron contribuir obligatoriamente para asistir al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador; para elaborar el altar de muertos y para el concierto organizado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para recabar recursos y rehabilitar las escuelas afectadas por el huracán Grace."Hizo cooperar a todos eximiéndose del pago, ella no pagó ni un peso, hizo cooperar a los demás. Cuando llega una persona solicitando apoyo, a título personal se compromete, pero obliga a cooperar a todos para medicinas, para lo que pidan, luego los anota en una lista y pide la lista y quién no aparezca, es regañado, recriminado porque no lo hizo, y los que cooperan poquito también exhibidos por ello", acusaron los servidores públicos.Añadieron que Xóchilt Molina González utiliza los vehículos oficiales del Instituto para asuntos personales en su municipio, Tatahuicapan de Juárez, al tiempo que presuntamente le ha solicitado "cuotas" a los alcaldes electos, y abusado de sus horarios laborales, todo porque se dice "protegida" del subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Eleazar Guerrero Pérez."El maltrato laboral que ejerce es mucho, nos hace trabajar a veces hasta en su casa, fines de semana, todo porque supuestamente Eleazar Guerrero lo pide, eso dice ella, que no hay que negarle nada porque a él le debemos el lugar, además nos humilla diciendo que tenemos que aguantar porque si a ella la corren, nos corren a todos, y que, gracias a ella, 30 familias comen, que es el personal del IVAIS", ahondaron.Entre las ofensas que utiliza para referirse a ellos, indicaron, están las de que "son unos pende..., unos tontos, unos buenos para nada, que no hacemos nada, que todo lo tiene que hacer ella, que parece que no podemos solucionar nada. Su tiranía es bastante grande".Otros de los abusos en los aparentemente ha incurrido la directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas es que, pese a que se le asigna viáticos para la realización de eventos en distintas partes de la Entidad, les pide a los enlaces que acuerden con los presidentes municipales o con la comunidad, que le den la comida y el hospedaje en las zonas que visita, para no gastar los recursos asignados para ello."Como Eleazar Guerrero le ayuda, se siente intocable por eso los abusos; además, nos pide dinero a los trabajadores para pagar salarios exteriores, digamos, de un investigador del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) de la Universidad Veracruzana (UV), siempre decía que había que cooperar para pagarle a él, tiene aviadores, a algunos les quita la mitad de su salario para pagarle a otros que ganan poquito o que no ganan, pero que están ahí para ayudarle", puntualizaron.Finalmente comentaron que ante la amenaza de ser "intocable", hasta el momento nadie se ha atrevido a acusarla formalmente ante la Contraloría General del Estado (CGE) u otra instancia, pero reiteraron que la reciente denuncia en un medio se comunicación que hicieron otros compañeros de trabajo, es cierta y la complementan con todo lo dicho ahora a Alcalorpolitico.com.