Acusan de corrupción a Jueza de Tempoal; dejó libre a presunto homicida

Pobladores de la localidad El Corazal, del municipio de Tempoal, acusan que la juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Ana María Barrera Jimenez, ha dejado en libertad a peligrosos delincuentes que han cometido robos y asesinatos en esa zona, por lo que piden su destitución.



El caso más reciente es el de un detenido que habría permanecido siete años prófugo de la justicia, luego de que en el año 2013 presuntamente asesinó a dos hombres de esa localidad.



Relataron que fue en abril de 2013, José de Jesús “N”, alias el “Pepe Chuy”, ultimó a balazos a dos personas en El Corazal y después huyó.



Pasaron siete años y fue el pasado 9 de mayo cuando elementos adscritos a la Fiscalía Regional de la zona norte lo detuvieron en San Luis Potosí.



Tras la captura a cargo de la Policía Ministerial, el acusado obtuvo su libertad tan sólo a unas horas de su detención, aun cuando se presentaron las pruebas para mantenerlo en prisión.



“Desconocemos el porqué Ana María Barrera Jiménez, la Jueza que es la encargada de hacer justicia, lo dejó en libertad horas después, poniendo en riesgo a todos los que vivimos aquí”, dijeron.



De igual modo, señalaron que en esa zona, es bien sabido que Ana María Barrera se jacta con todo los abogados de tener muy buena relación con la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, por lo que no teme de las acusaciones en su contra ante los malos resultados en procuración de justicia.



“Se ha dicho que la juez tiene instrucciones precisas de asignarle un porcentaje a la Presidenta del TSJ, a cambio de apoyarla en algunos casos donde se paga por la libertad de los delincuentes”.



Al cuestionarles si hay pruebas al respecto, refirieron que todos saben cómo se maneja la justicia en el Estado pero nadie se atreverá a hablar porque está de por medio su libertad y hasta su vida.



“Nosotros no queremos problemas, lo que queremos es que no dejen a los delincuentes libres, todos estamos expuestos y esta juez al parecer prefiere hacer negocios, siempre se ha manejado así, deja al mejor pagador en libertad y nadie hace nada”, recriminaron.



Ante esta situación, solicitaron a las autoridades competentes que pongan atención en el proceder de los jueces, ya que los policías estatales y ministeriales hacen su labor con las detenciones y en unas horas, tras fuertes sumas de dinero, quedan en libertad.