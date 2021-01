Acusan de fraude a Fincamex por daños graves en viviendas de Poza Rica

Un grupo de vecinos de Fraccionamiento Las Fincas manifestó este lunes su inconformidad contra la empresa constructora Fincamex, a quien le compraron sus viviendas y presentan daños graves en estructura, temen por su integridad. Al tener un arroyo encapsulado en canal se han registrado reblandecimientos de suelo y de esto, fracturas al interior de las viviendas.



Los afectados dijeron que son casas con valor por más de un millón 600 mil pesos y de sus salarios les descuentan, por medios de instituciones con prestación de vivienda.



Las casas, de al menos la calle Lirios, presentan hundimientos y algunas edificaciones están presentando inclinaciones, los vecinos temen por su integridad y acudieron ante las autoridades municipales ya que piden un dictamen de Protección Civil para proceder ante instancias como la Profeco y la FGE para exigir que la constructora Fincamex cumpla con su responsabilidad ya que el fraccionamiento Las Fincas no ha sido entregado al Ayuntamiento de Poza Rica, por tanto no están municipalizados los servicios públicos.



Los vecinos piden a la ciudadanía no caer en la compra de más viviendas con Fincamex ya que hay varias disponibles y pretenden poner en alerta para que no sean defraudados, ante esta experiencia que ellos padecen.