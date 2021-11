A través de la red social Instagram, Grace Pons Morales, de 37 años de edad, denunció y señaló públicamente al médico Rodolfo Pérez Mojica y a su esposa por mala praxis y haberle ingresado una Mycobacterium fortuitum.Por medio de un “en vivo” que realizó el día 22 del presente mes, relata que el pasado mes de abril se sometió a una cirugía plástica denominada “Mommy makeover” en la clínica de Especialidades Mojica, en la ciudad de Veracruz, en donde fue infectada con dicha bacteria.“Estuve dos meses en sus manos y estuvieron diciéndome que era mi cuerpo que estaba rechazando mi propia grasa, que era normal, que a veces así pasaba, me estuvieron drenando, me metieron a quirófano tres veces porque no nada más me ingresaron esta bacteria, sino que además hicieron mal la cirugía y la tuvieron que corregir, la cual me dejó una cicatriz enorme hasta que mi cuerpo comenzó a caerse por partes”.Lamentó que antes de someterse a su cirugía no se preocupó por investigar si realmente el doctor estaba certificado, ahora tiempo después pudo confirmar que es un médico general que tomó “cursos” y que no está capacitado para realizar este tipo de intervenciones.“Yo hoy con todas las pruebas, después de 9 cirugías que he pasado, que he perdido partes de mi cuerpo, que me ha costado estar viva más de 600 mil pesos aproximadamente, este señor aún denunciado ante la COFEPRIS, se ha negado a entregar mi expediente y además se negó rotundamente a devolverme el dinero de la cirugía y de los procedimientos a los que fui sometida y se desentendió, quiero se sepan que no soy la única y después de mi hay al menos 4 personas las cuales yo conozco, tienen la misma micobacteria y que verdaderos cirujanos de Xalapa las están salvando. Es un golpe que te dan familiar y psicológicamente porque pasan a traer a toda tu familia”.Exhortó a las mamás, mujeres y jóvenes a que no se confíen por lo que ven en redes sociales ya que muchas de ellas se dejan guiar porque les regalan cosas o porque “influencers” e inclusive artistas los promocionan y van sin antes investigar si la persona está calificada o certificada para realizar las cosas. Pide que tengan mucho cuidado antes de confiarle a alguien su imagen, estética o algo tan valioso como su salud.“Yo tengo un infectólogo de mi lado, una internista y un bufete de abogados que tomaron mi caso y no me han soltado, hasta el día de hoy 6 meses después yo sigo con la micobacteria, estoy tomando antibióticos fuertísimos que me han destruido mi sistema inmune, estoy extremadamente baja de peso y no puedo subir y todo esto ha sido un golpe durísimo. Yo me arrepiento y pido una disculpa por haberlos recomendado antes porque no sabía que no eran cirujanos plásticos.”“¿Cómo me ingresaron la bacteria? Yo me hice un “mommy makeover” después de 3 hijos, yo tengo 37 años, que es una liposucción donde te extraen la grasita sobrante y tú misma grasa te la implantan en tus glúteos, partes del cuerpo, lo que dicen todos los médicos certificados es que al momento de sacarla y volverla a poner sus cánulas estaban infectadas, entonces ingresan la bacteria a mi cuerpo. Yo me doy cuenta porque a las 3 semanas empiezan a salirme manchas rojas en mis glúteos y comienzo a presentar fiebres, me pongo de nuevo en contacto con ellos y me dicen “no te preocupes, es normal es un absceso de grasa porque tu cuerpo no está absorbiendo bien la grasa”, me la empezaron a extraer con jeringas, la olían y decían “ay no, pero esto no es pus porque no huele mal”.Después de esto fue ingresada a quirófano para que el médico le extrajera la grasa que le había dicho que no se estaba acomodando, sin embargo, a las dos semanas su situación volvió a empeorar y de nueva cuenta fue ingresada a quirófano, en donde también le corrigieron la cirugía estética que habían realizado mal en la parte del busto y fue dada de alta a los 5 días de la clínica en Veracruz Puerto.“En esa última intervención, yo regreso a mi casa con un agujero de aproximadamente 5 centímetros de diámetro y un dedo completo de profundidad en mi glúteo derecho, así lo hicieron para poder estarme lavando. Cuando yo veo que se me están cayendo pedazos de mi cuerpo, me dejan sin medicamento, me voy a Puebla a una clínica especializada en donde sacan una prueba y efectivamente como ya no tenía yo medicamento aparece la bacteria fortuitum, bacteria que después de tenerme en sus manos por dos meses el señor Rodolfo Pérez Mojica, jamás detectó”.Por último, señaló que el médico le hizo un depósito de 8 mil 000 pesos, para tratar de cubrir un gasto que hasta hoy en día va en un aproximado de 600 mil 000 pesos y cuando le pidió que le regresara el dinero de la operación, se negó rotundamente alegando que era un dinero que no tenía.