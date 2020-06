Acusan de presunto acoso sexual a responsable de “Sembrando vida”, en Perote

“¿No quieres entrar a un programa que se llama jóvenes construyendo el futuro? Te van a pagar 3700 al mes solo por darme una noche amor”, dice el “Sr Baruch” a la joven E.R.



Por las imágenes y pruebas aportadas por la peroteña, se trataría de Baruch, responsable del programa federal “Sembrando vida” en ese distrito.



A través de su cuenta de Facebook, la peroteña ER, quien este 27 de agosto cumple 26 años de edad, acusa a Baruch, responsable del programa federal “Sembrando vida” en el distrito de Perote, de presiones y acoso sexual, aprovechándose del encargo en el servicio público que desempeña.



“Amigos por favor ayúdenme a difundir al señor baruch (…) que abusa de su posición para tratar de engatusar a señoritas, tiene meses molestándome y ya no se que hacer, tengo mucho miedo de las represalias que pueda tomar en mi contra, por favor ayúdenme”, indica, poniendo emoticones llorosos en su post de Facebook.



Como imagen, ER adjunta una presunta conversación de WhatsApp en donde el “Sr Baruch” le envía los mensajes que aquí reproducimos:



“No quieres entrar a un programa que se llama jóvenes construyendo el futuro? Te van a pagar 3700 al mes solo por darme una noche amor”.



“Porque no contestas amor”.



“Me traes loco”.



“No me dejes así”.



“Hey estas ahí”.



“Te va a ir bien conmigo te puedo meter a todos los programas de apoyo del gobierno”.



“Solo dame la oportunidad de conocernos yo se lo que te digo”.



“Porque me ignoras”.



“Muñequita contesta”.



“Déjame ver tus senos”.



“No quieres salir de pobre verdad”.



“No sabes a quién estás ignorando”.



“Te vas a arrepentir”, concluye.



Baruch es coordinador Territorial en la Huasteca veracruzana del programa Sembrando vida, hombre muy cercano al Delegado de los programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



En mayo de 2019, Baruch fue acusado en Perote de darse a la fuga, luego de atropellar a un menor de edad, de diez años en las calles Miguel A. Pedraza, casi esquina con Antonio Plaza, en la colonia Amado Nervo.



Él manejaba una camioneta, a exceso de velocidad, marca Toyota, con placas de circulación XT66086, perteneciente a una pastelería familiar ubicada en la calle 5 de mayo No. 6, de la colonia centro, en Perote.



En el post de Facebook, que ER subió este sábado poco después del mediodía, el cual lleva casi 150 comentarios y ha sido compartida unas 182 veces, se leen comentarios a favor y en contra de la persona que acusa.



Algunos “amigos” de la red social le piden que ofrezca más pruebas, de la presunta conversación, como el número telefónico del funcionario federal y otros le apoyan abiertamente, como el caso de Sofía, quien le escribe:



“Te apoyamos amiga creen que por tener poder y nosotros ser clase baja pueden hacernos esto. Tenemos dignidad. Besos princesa y ánimo y a cuidarse por que si tienen poder los que siempre salen perdiendo es la gente como un pobres pero trabajadores. Y dinero honesto bien ganado. Ánimo bebe”.



Otro usuario de nombre Tony cuestiona el por qué no acude a las autoridades correspondientes a hacer la denuncia: “Mi duda es xq no acude alas autoridades correspondientes Aser la denuncia????”.



Y Randu, un usuario escribe: “jajaja que acaso no ven que es una cuenta falsa? Chequen su muro”, a pesar de que el perfil de ER tiene 2 mil 163 seguidores, con una gran cantidad de interacciones en sus publicaciones.



El pasado 11 de junio, Randu señaló a través de un comunicado transmitido en su Facebook que “en días, pasados, a través de una cuenta falsa, un perfil falso, salió una publicación donde “se me calumnia de manera directa, de estar promoviendo unos créditos que no son verdaderos y que solo estamos engañando a la gente y una sarta de patrañas que salen en esa publicación”.



“Este comunicado va dirigido al pueblo de Perote, Veracruz, de donde soy oriundo y de toda su región y es para explicarles que toda esa guerra sucia que emprenden aquellos que están aterrados porque ya perdieron el poder y que van a seguir fuera de todo esto, con estas publicaciones no me afectan a mí y este comunicado no es para defenderme a mí, porque el Pueblo de Perote me ha conocido a mí y a mi familia desde que soy niño, porque siempre nos hemos conducido con honestidad y honradez porque somos gente de trabajo”.



“Nosotros, cuando incursionamos en la política y el servicio público sabíamos que no íbamos a estar exentos de todas estas cosas y que podría venir guerra sucia como la que se está dando ahorita. La gente me conoce y me va a juzgar por la trayectoria que he tenido y mi familia en este pueblo. El problema es que no me afectan a mí sino a ti, directamente, ciudadano peroteño, porque ellos quieren que caigas en el desánimo, en el desinterés, en la desilusión, en la desesperanza y que no te acerques a los centros integradores, que no te acerques a los servidores de la nación para preguntar cómo puedes participar en esos programas”.



En tanto su hermano lo defiende, Baruch tendrá que demostrar que estas acusaciones son falsas y dar respuesta a los miles de usuarios de redes sociales que se encuentran indignados por su presunta conducción en el servicio público.