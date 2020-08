Acusan desabasto de fármacos en ISSSTE de Orizaba

Derechohabientes del ISSSTE en Orizaba se encuentran en riesgo por el usual desbasto de medicamentos que afecta a todos pero en especial a quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas.



La señora Gloria, quien debe tomar bromuro de tiotropio por una enfermedad pulmonar que padece, afirmó que constantemente no tienen en existencia este medicamento en la farmacia.



Mencionó que ese fármaco debe tomarlo permanentemente junto con otro más pero el otro no es costoso, por lo que cuando no se lo dan, para evitar dar de vueltas, mejor lo adquiere por su cuenta en farmacia.



Sin embargo, comentó, el bromuro de tiotropio es caro, ya que una caja para un mes le sale en poco más de mil pesos, por lo que comprarlo sí le afecta en su economía.



Agregó que para evitar el riesgo que le representa estar acudiendo a la Clínica-Hospital, opta por llamar a la institución pero muchas veces no contestan, otras le dicen que no ha llegado esa medicina y en algunas ocasiones le insisten en que tiene que ir a preguntar directamente.



La afectada lamentó esta situación, pues para la gente de la tercera edad como ella es un riesgo salir a la calle por la pandemia del Coronavirus, por lo que además de que los afectan con no darles su tratamiento de forma oportuna, también lo hacen al hacerlos salir para preguntar si ya llegaron sus medicinas.