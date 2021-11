Acusan desatención a pacientes con VIH en Veracruz

Por atender la pandemia de COVID-19, las autoridades de Salud se olvidaron de los 12 mil pacientes con VIH que requieren de atención continúa, ante el riesgo de que aumenten los casos y que algunos enfermos padezcan SIDA.En entrevista, la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez, indicó que durante este último año se ha dado toda la prioridad de atención a la pandemia del COVID-19, dejado a un lado la que tiene que ver a los pacientes con VIH-SIDA.En el marco del Día Mundial de Lucha Contra el SIDA, a conmemorarse este primero de diciembre, la entrevistada apuntó que durante este año y medio de pandemia se han presentado un sinnúmero de situaciones las cuales complican el panorama para los pacientes, ente estas: desabasto de medicinas, atención a medias, falta de análisis necesarios para saber el estado de la persona."No ha habido una atención integral porque los CAPASITS se convirtieron en entregadores de medicamentos, los pacientes nada más acudían y recogían sus medicinas. A partir del inicio de la epidemia de coronavirus, en los CAPASITS no se les está dando servicio como antes, pero además de esto esas personas se atienden en hospitales regionales y si necesitan una cirugía, un parto, si necesitan un nefrólogo, difícilmente tendrán el servicio porque los hospitales se convirtieron en COVID-19".Otra de las situaciones difíciles para los pacientes con VIH es que las mujeres están pariendo en sus comunidades con una partera y al nacer el bebé vía vaginal, el riesgo es alto de transmisión del virus."Esto es serio porque aunque llevan el tratamiento ellas en el momento de parir lo hacen vía vaginal y ahí está el riesgo de transmisión y luego en el amamantamiento hay otro riesgo de transmisión. Esto va a impactar desde nuestra perspectiva, en el crecimiento del número de niñas y niños que al nacer tengan la transmisión del VIH aún y cuando sus madres llevaron tratamiento antirretroviral".En el tema de la prevención, dijo que es preocupante que no se está realizando la detección oportuna de los casos, no se está haciendo pruebas. De igual forma aquellas personas que cerraron sus comunidades por el tema del COVID-19, no tuvieron su medicamento por meses y pone en peligro su salud y los hace caer en cuadros de SIDA.La también investigadora dijo que sin lugar a dudas el tema del coronavirus llegó y nadie estaba preparado y se tenía que dar la atención para salvar las vidas, pero ya pasó más de año y medio y no se ha modificado la política de atención para los pacientes con VIH y SIDA.