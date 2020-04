Acusan desatención de Gobierno en Sierra de Zongolica ante pandemia

Una manifestación pacífica podrían realizar en los próximos días habitantes de la sierra de Zongolica, esto debido a que actualmente están desesperados porque no tienen para comer, indico Hilario Cuatra Pacheco, coordinador de la agrupación Defensa Campesina Indígena Juvenil Liberación Nacional.



Explicó que la mayoría de la población se quedó sin trabajo y sin apoyo de ninguna autoridad de Gobierno, pues a muchos que recibían PROSPERA se los quitaron y ahora les dan sólo a “escogidos” pero además, no tienen agua potable en sus casas o medios para la higiene personal.



Indicó que hasta ahora las promesas de campaña no se han cumplido, los hospitales siguen igual, sin especialistas ni equipo y sin medicina.



Señaló que en medios de comunicación sale el Gobierno diciendo que ya hay medicinas y que están los médicos pero “eso es mentira”, también los niños siguen dejando la escuela por falta de apoyos, además si ellos no pagan las cuotas no les permiten entrar, por ejemplo a la secundaria, en donde si no pagan cada semana las clases de computación no pueden pasar.



Agregó que a la fecha, los diputados local y federal no han regresado pero a ellos no les preocupa, están sentados en su silla o en su casa ganando por el voto que les dieron, como todos los demás funcionarios que tienen su quincena segura y si se enferman tendrán atención y medicina.



Mencionó que si quieren salir a algún lugar a vender algo, la policía les dice que se quiten, entonces ya no saben qué hacer.



Cuatra Pacheco señaló que representantes de diferentes organizaciones se están poniendo de acuerdo para realizar una manifestación pacífica y hacer ver sus inconformidades.