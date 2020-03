Acusan desatención en Clínica del IMSS, en Nogales

Derechohabientes del IMSS, en Nogales, se quejaron por la falta de atención en la Unidad de Medicina Familiar del lugar, pues les afirman que están saturados.



“Yo fui con mi familia la mañana de este miércoles. Fuimos mi esposa, mi hijo de un año y medio y yo. Queríamos consulta para mi esposa y mi hijo porque andan enfermos, en días anteriores el niño tuvo temperatura, ya está un poco mejor pero nos dijeron que no, que como ya se había traído ya no se le daría la atención, sólo a mi esposa pero en Urgencias”, explicó el señor Pérez.



Comentó que acudieron a sacar cita porque el domingo fueron también y la doctora de guardia no quiso atender a su esposa, que por indicaciones de los directivos de la clínica y sólo atendieron a su niño.



Agregó que en el tiempo que estuvieron ahí, otras personas también estaban esperando que los atendieran pero en la entrada de Urgencias hay una persona que restringe el acceso.



Indicó que también había personas que se habían dado una vuelta porque no les habían surtido su medicamento desde hace dos semanas pero sólo les hicieron dar la vuelta porque no se vio que salieran con algo.



El trabajador lamentó esta mala atención por parte de la institución, pues como trabajador nada más le descuentan por el servicio pero no le dicen que cuando requiera la consulta le van a poner trabas para la consulta.