Acusan despido ilegal en Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Al interior del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, que encabeza el panista Esteban Ávila Hernández, se desató una polémica este jueves, tras la separación del cargo de Yared Gabriela Reyes Olivares, quien se desempañaba como secretaria del Cabildo.Sin embargo, Reyes Olivares se inconformó y amaga con interponer denuncia del caso, bajo argumento de que no recibió notificación por escrito de la decisión del Presidente Municipal.Tras la destitución, por presuntas irregularidades administrativas que no han sido detalladas, pues no se ha emitido un comunicado oficial, este jueves se designó a Joaquín Fuentes Mota, como nuevo secretario del ayuntamiento.Fuentes era secretario de Seguridad Pública Municipal, cargo que ahora desempeñará Javier Díaz Calixto, a la vez que seguirá como director de Protección Civil.