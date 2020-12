Acusan despidos injustificados en Hospital General de Boca del Río

Trabajadores del Hospital General de Boca del Río acusaron que desde hace 10 días inició el despido de personal médico sin previo aviso, pese a que han estado al frente del nosocomio en medio de la crisis sanitaria por COVID-19.



Por ello, demandan la intervención del Gobernador y el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, porque ya acudieron hasta la sede de la dependencia y les dijeron que no tienen conocimiento.



Afirman que se trataría de decisiones del director del hospital, Mario Amat Traconis.



“Estamos pidiendo que las autoridades vean qué es lo que está pasando en el hospital porque preguntamos a Xalapa, hemos preguntado y otros han ido y dicen no saber nada, que eso es interno del hospital. No se vale que hemos estado al frente de la pandemia y nadie nos hace caso, hay personas que se bajaron del barco por no contaminarse y esos siguen trabajando", dijo una de las 7 trabajadoras que fue despedida.



“No nos parece justo que nos corran así nada más, cuando hemos demostrado que no nos rajamos en esta pandemia a pesar de las bajas que hemos tenido, queremos que el señor Gobernador y el Secretario nos atiendan porque al parecer todo es cosa del Director", dijo uno de los empleados que temen ser dados de baja.



Lamentan que los casos de COVID-19 que atienden en el hospital han aumentado en la última semana y aun así, están dando por concluida la relación laboral de empleados con hasta 7 años de antigüedad.



Incluso, a quienes solicitaron vacaciones les han notificado que al concluir ya no tienen empleo porque sus contratos que firman cada 6 meses serán rescindidos.



"Personal que ha tenido un trabajo intachable, personal con 7 años trabajando, el estrés que hemos vivido durante la pandemia para que ahorita nada más, el día 31 te presentas y el día primero ya no te presentes porque no tienen contrato", señaló uno de los trabajadores que teme ser despedido.



El personal de Salud tiene miedo de represalias directas al hacer pública la situación que sucede en el nosocomio, por ello, piden que las autoridades revisen lo que pasa en Boca del Río.



“Pedimos una explicación y nos dijeron que era por órdenes del director Mario Amat que tiene compromisos políticos y que en esos lugares meterá a su gente que había prometido, algunos de mis compañeros no han regresado a laborar y otros están de vacaciones”, concluyeron.