Acusan detención arbitraria de miembro del FNLS, en Chicontepec, al norte del Estado

Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) solicitaron la liberación de Higinio Bustos Navarro, compañero de lucha, quien fue detenido el pasado 3 de mayo en la comunidad de Terrerillos, en Chicontepec.



Pedro Santiago Dolores, miembro de la organización, comentó que los supuestos señalamientos que se le hicieron a Higinio Bustos fueron por el asesinato de un militar hace 10 años, en el municipio de Chalma.



"Lo inculparon por un asesinato que pasó hace diez años. Nosotros creemos que es por motivos políticos porque él siempre ha trabajado en el Frente. En la localidad de Terrerillos, lo estaban esperando unas personas que no sabemos quiénes eran".



Refirió que esto ocurrió el 3 de mayo de 2021, en la comunidad de Terrerillos, en Chicontepec, al norte del Estado. También denunciaron el asesinato, tres días después, de sus compañeros Efraín Espinoza Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, presuntamente a manos del grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de Llanos, esto en el estado de Chiapas.



Agregó que el arresto fue perpetrado por civiles con armas de alto poder, quienes en ningún momento se identificaron ni presentaron orden de aprehensión como tampoco comunicaron de forma verbal las causas de su detención.



“De forma inmediata, nuestro compañero fue recluido en el CERESO Regional de Tantoyuca, donde permanece hasta el día de hoy”, agregó.



Con una manifestación en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, argumentó que en el momento de la detención no se presentó ninguna orden de aprehensión, pues fue llevado directamente a los separos del Centro Penitenciario en Tantoyuca.



"Él siempre ha demostrado su inocencia, él siempre estuvo en todas las marchas y nunca se escondió. Él anduvo y no sabía de esa orden de aprehensión", concluyó.