Acusan discriminación sindical en el ISSSTE

A quien corresponda.



Por medio de la presente, me dirijo a la opinión pública acerca de la libertad sindical en el ISSSTE, gracias a nuestro presidente de la república Lic. Andrés Manuel López Obrador el respeto a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores en el articulo 2 del convenio 89 de la OIT capitulo II.



Además del oficio girado por el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, director Administrativo y de Finanzas donde dice que el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, ha ratificado en múltiples ocasiones la importancia de garantizar el respeto a la libertad sindical.



Lo cual ha costado mucho trabajo ya que desde enero del 2018 cuando el Lic. Ruben Euginni Alvarado Manríquez inició el movimiento junto con compañeros de Michoacán para formar un sindicato democrático cansados de los abusos del sindicato charro que tuvo su monopolio por 60 años, nos convocó un 13 de febrero del 2019 y acudimos a la cita varios compañeros del ISSSTE de diferentes estados para conformar el SNADETISSSTE (Sindicato Nacional Autentico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE) y ahí comenzó nuestro peregrinar y lucha para obtener el reconocimiento oficial por la secretaria del trabajo pese a muchos obstáculos y así hoy somos 20 secciones en el país, sin embargo en el estado de Veracruz existe la discriminación sindical por parte de los directivos de los diferentes hospitales sobre todo del director de Orizaba, que ha obstaculizado el trabajo de SNADETISSSTE dando un trato irrespetuoso a los compañeros afiliados y un trato preferente a los compañeros y delegada sindical del sindicato charro, afectando en las suplencias por ejemplo dando preferencia a familias para ser suplentes haciendo a un lado a los demás suplentes de mas antigüedad, ha permitido que se llevaran a cabo interinatos y después trabajan gratis esos mismos suplentes a cambio de hacer un interinato, cambios de turnos por conveniencia, lo cual nos hace suponer tiene compromisos fuertes con el sindicato charro.



Además de que tiene secuestrados los uniformes del 2017 que llegaron a fines de enero y no los ha querido repartir pues es en apoyo al sindicato charro para su proselitismo, carece de buen trato humanitario ya que ha maltratado a diversos derechoabientes, además de que no quiso vacunar a un médico suplente que se infectó de COVID estando trabajando en el ISSSTE y estuvo muy grave, así pueden ver qué clase de sentimientos tiene.



Otro personaje es la directora de la CH de Coatzacoalcos del ISSSTE la cual tiene un trato represor con los compañeros de trabajo a los cuales los tiene vigilados con cámaras y sobre todo a los compañeros de SNADETISSSTE que le ha hecho una persecución feroz afectando sus derechos laborales y humanos al extremo de causarles estrés y a la compañera del grupo vulnerable obligándola a lavar ropa de COVID teniendo varios padecimientos como diabetes mellitus, hipertensión y gonartrosis bilateral, y tiene 63 años de edad.



Sabemos que la ropa de COVID es un fomite de COVID-19 que estuvo en contacto con los aerosoles y secreciones de los pacientes de COVID y en ropa el COVID tarda de 1 a 2 días en inactivarse por lo que es un alto riesgo de contaminarse, también a los compañeros de SNADETISSSTE en Coatzacoalcos no les tocó uniformes, los repartieron los de sindicato charro cuando se tenían que repartir a todo el personal, y así puedo dar más ejemplos de discriminación sindical en el estado de Veracruz.



Todo esto derivado de el contubernio entre las autoridades y el sindicato charro el cual nos ha maltratado para no permitir que afiliemos mas compañeros, les amenazan, les prometen bases, les prometen que sus familiares van a entrar a la bolsa de trabajo, como el fraude del examen del 2017 en que muchos familiares de trabajadores presentaron exámenes con la ilusión de entrar a la bolsa de trabajo y los resultados que deben estar 10 días después, es el tiempo que no se los han dado y aún así la gente sigue esperando ese resultado. Por todo esto y más atropellos ya basta del abuso del sindicato charro, ya basta de que las autoridades en la delegación se hagan de la vista gorda y no resuelvan.



En estos tiempos de pandemia el ISSSTE ha sufrido mucho, ya que muchos compañeros vulnerables se fueron de resguardo y se quedaron al frente de la pandemia y compañeros más jóvenes, han sufrido por falta de insumos y de médicos especialistas y ahora con la vacuna no todos han sido vacunados y hay inconformidad como en la UMF de Córdoba, que ya están trabajando los vulnerables y la vacuna ha sido insuficiente por lo que están por tomar las instalaciones en protesta por la falta de vacuna ya que su vida esta en riesgo, pues de repente les mandan pacientes sospechosos de COVID, y así en los demás hospitales faltan compañeros por vacunar.



Hacemos un llamado a las autoridades del ISSSTE para que revisen estas situaciones que afectan a los trabajadores afiliados al SNADETISSSTE y a todos los compañeros en general que se acabe con la discriminación sindical, todos somos trabajadores de ISSSTE mismos derechos mismas obligaciones.



Atentamente,



Olivia Gutiérrez Villegas