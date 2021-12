Acusan fallas con vacunación de adultos mayores postrados, en Orizaba

A pesar de que hubo adultos mayores que se registraron para poder recibir su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, algunos no fueron inmunizados pues se trata de personas en postración que nunca pudieron comunicarse al teléfono que se difundió.Así lo señaló el señor Guillermo "N", quien indicó que tiene a dos familiares en postración y a pesar de que marcó incontables veces al teléfono 172 335 12 89, el cual aparece en el anuncio difundido para avisar a los adultos mayores de la jornada de refuerzo contra el coronavirus, nunca le respondieron."Estuve llamando desde que se informó de la jornada al teléfono que aparece en los anuncios y nadie contestó. A veces me salió una grabación en donde me decía que el número estaba ocupado, otras veces se escuchaba otra grabación en donde decían que dejaras el mensaje después del tono y que la llamada se cobraría", indicó.El ciudadano comentó que hasta este viernes estuvo realizando las llamadas sin que tuviera respuesta.Mencionó que a pesar de que las personas se registraron debidamente, ahí se quedaron, pues desafortunadamente están imposibilitadas para salir a la calle.No fueron, sin embargo, las únicas personas que no pudieron recibir su refuerzo, pues la señora Molina comentó que ella acudió la tarde del jueves al auditorio Gutiérrez Barrios y algunas personas de las mismas que formaban le comentaron amablemente que ya no iba a ser vacunada ya que habían repartido algunas fichas y les habían dicho que ya no pasarían más, por lo que se trasladó al módulo de Cerritos y se encontró con una situación similar, ya que era después de las 16 horas, por lo que se tuvo que retirar.La ciudadana explicó que por motivos de trabajo no pudo acudir más temprano y este viernes viajaba a la Ciudad de México, por lo que tampoco pudo recibir su tercera dosis.