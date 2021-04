Acusan fallas en juzgados de Veracruz ante COVID tras muerte de Juez

En el Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz han fallecido dos jueces a causa de COVID-19; el último fue el pasado jueves, lo cual evidencia que fallan las medidas sanitarias en los juzgados, acusó el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán del Valle.



Lamentó que no se regresó a laborar según los protocolos recomendados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, principalmente porque las instalaciones no tienen ventanas, además de que no se lleva control del número de personas que ingresan.



"El día de ayer falleció el juez Daniel Damaso Vázquez Bautista, lamentablemente por COVID-19. Es un problema que estamos viendo, los brotes están volviendo a darse y esto creo que va en relación con la falta de atención de los protocolos de seguridad que deben de atenderse en todos y cada uno de los juzgados".



Terán del Valle señaló que la aglomeración de personas cada vez es mayor, tanto de abogados como de ciudadanía.



"El problema es que ya se están juntando muchas personas dentro de las instalaciones y no se está respetando este control, el llamado que el colegio hace a todos los compañeros y justiciables es que se respeten. Lamentablemente lo que estamos viendo es que ellos se amontonan en las instalaciones y eso es lo que genera rebrote".



Si bien resaltó que es indispensable que se garantice la impartición de justicia, debe hacerse con la eficiencia y acatando las medidas sanitarias.



Desgraciadamente existe una falta de modernización en el sistema, porque no se ha transitado a la digitalización de los procesos.