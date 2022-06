Acusan falta de pago a víctimas indirectas de desaparecido en Cardel

Familiares de desaparecido interpondrán amparos contra la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Delito debido a la falta de pago a víctimas indirectas por la desaparición de Marco Antonio Ortiz Barradas, el 3 de diciembre de 2012 en Cardel, municipio de La Antigua.“Este Gobierno asegura que hay fondos. La comisión está bajo una nueva administración, la anterior comisión era bastante factible en dar apoyo. Antes estábamos mejor, la nueva administración cerró muchos apoyos”, aseguró el representante legal de los afectados, Ricardo Morales Carrasco.Son tres los familiares quienes reclaman recursos que les corresponden, afirmó el abogado, quien dijo que hasta ahora la comisión está omitiendo el pago. Adelantó que “a punta de amparos los obligaremos a dar cumplimento”.Refirió que el apoyo implica medicinas, tratamiento médico y atención psicológica, entre otras cosas.El litigante comentó que el alcalde Ricardo Ahued no ha podido auxiliarlos, ya que la comisión es un órgano autónomo y es el que debe responder.“El Presidente López Obrador ha manifestado que sí están estos recursos. No encontramos la manera para que estos fondos no (se otorguen) a las personas que de verdad lo necesitan”, declaró Morales Carrasco.Pese a que Marco Antonio desapareció en el año 2012 no fue sino hasta el año 2018 cuando fue registrado como desaparecido, así lo afirmó el representante legal de los afectados.Ante la posibilidad de no ser apoyados por la comisión, el abogado declaró “tendremos que recorrer a la Corte Interamericana de Recursos Humanos (CIDH) en caso de no ser atendidos, lo llevaremos a organismos internacionales, peleando esta circunstancia”.