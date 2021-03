Acusan homofobia en el Partido Encuentro Solidario

El precandidato a la diputación federal por Coatepec por el Partido Encuentro Solidario (PES), Óscar Alfredo Martínez Moreno, exigió a la dirigencia nacional del instituto retractarse de las declaraciones discriminatorias realizadas hacia la comunidad LGBTTTI.



Y es que dijo, hace un par de días se difundió información donde el PES manifestaba su rechazo al criterio aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para postular a cargos públicos a integrantes de la comunidad.



En compañía de integrantes de la diversidad, lamentó que un partido que se dice "la casa de todos", tenga esos comentarios ofensivos y de discriminación.



"Todos merecemos el respeto y la inclusión no debe ser nada más de decir ustedes están incluidos, representando y ser adorno. Mi visión es que no hay que ser adorno, yo pido una inclusión real y efectiva de la comunidad LGBTTTI en este partido y exijo que estas declaraciones, por favor, sean corregidas. No necesitamos que nos den consuelo, que nos den apoyo, queremos ser parte de, factores de cambio".



Indicó que aún no tienen comunicación con la dirigencia estatal pero se dijo confiado de que Gonzalo Guízar Valladares les dará el apoyo.



Recordó que declaraciones como las efectuadas en anteriores años eran motivo de discriminación y causa de muerte por tanto pidió a su dirigente nacional Hugo Eric Flores se pronuncie al respecto.



Para finalizar, aseguró que no dejará la precandidatura, pues seguirá luchando por las mal llamadas minorías y hacer válidos sus derechos.