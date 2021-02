Acusan irregular proceso penal contra líder de presuntas autodefensas

Familiares de David "N" e Iván "N", presuntos autodefensas detenidos por agredir a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública , iniciaron una huelga de hambre en el Centro Integral de Justicia de la zona norte de Veracruz, para exigir que su proceso sea conforme a derechos pues aseguran que han violentado sus garantías.Hermana, esposa y madre de los detenidos en el pasado mes de diciembre por supuestamente disparar contra policías cuando les marcaron el alto, aseguran que han sido blanco de irregularidades desde la detención.“Vamos a estar en huelga de hambre mi madre, la esposa de Iván y yo, vamos estar en huelga de hambre aquí afuera, día y noche hasta que nos den una respuesta. No es posible que delincuentes in fraganti salen a los dos o tres días", dijo Leticia Villalobos Dionisio, hermana de David "N".Comentaron que a pesar de que los abogados defensores han solicitado que se presenten a declarar los policías que los señalaron, no han obtenido respuesta.Además, han requerido que se presenten videos y la patrulla con los impactos de bala."No hemos tenido una respuesta ni favorable, ni nada, legalmente los licenciados han solicitado que presenten a los policías que los están acusando. El día de la audiencia del 13 de diciembre no se presentaron, la excusa es que estaban de permiso extraordinario. Están violentando sus derechos y le exigimos al juez Virgen Alcalá y al fiscal Sedeño Najera que cumplan lo que prometieron, hacer cumplir la ley”, dijo.Asimismo, reclamaron que el juez en la primera audiencia se comprometió a dejarlos recluidos en el "Penalito", sin embargo, fueron trasladados a Chiapas."Ellos están en un penal de máxima seguridad de Chiapas, como si fueran los peores delincuentes de Veracruz", dijo.Su huelga de hambre la iniciaron a las 10:00 horas de este viernes.