Acusan morenistas a Gonzalo Vicencio Flores de usurpación de funciones

Gonzalo Vicencio Flores está sujeto al delito de usurpación de funciones, al ostentarse como Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuando esto no lo demuestra dentro del marco legal.



Los secretarios integrantes del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, con personalidad debidamente reconocida y acreditada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismo Local Electoral (OPLE), explicaron a través de un comunicado, que esa fue la razón por la que nadie asistió a la convocatoria realizada por Vicencio Flores a sesión ordinaria el pasado 4 de septiembre.



“Rechazamos tajantemente la postura del compañero Gonzalo Vicencio Flores, quien ostenta el cargo de Secretario General de este Comité ejecutivo estatal y el cual miente en su dicho al manifestar públicamente ante medios de comunicación que los compañeros que firman al calce de este documento que incumplimos con la responsabilidad que la militancia morenista nos confiere”, se lee en el comunicado oficial partidista.



Resaltaron que la convocatoria emitida por Vicencio Flores, se encuentra viciada e infundada de inicio, ya que se atribuye el cargo de “Secretario General en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz”; sin embargo, es claro y fundado que dicha función no le ha sido delegada.



Y es que explicaron que, bajo protesta de decir verdad, se les informó por parte del Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, a la fecha ni el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional ni el representante del partido ante el Consejo General del INE han presentado solicitud relativa al registro de Gonzalo Vicencio Flores como Secretario General en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.



“Ya que el Presidente Interino del Comité Ejecutivo Nacional, que es este quien tiene la facultad para delegar dicha función, a la fecha no lo ha realizado a favor de quien en la convocatoria dice ostentar dicho cargo “, expusieron.



Es por ello que, ante la falta de claridad natural los militantes y secretarios de Comité Ejecutivo Estatal, están imposibilitados legalmente para atender ese tipo de convocatorias.



De igual modo, resaltaron que los suscritos dirigentes del instituto político han celebrado numerosas sesiones para la ejecución de tareas políticas, así como acuerdos en actas que obran en los archivos del comité ejecutivo estatal para el buen funcionamiento y desarrollo del partido Político y en las mencionadas sesiones no figura en ninguna la presencia o firma del mencionado secretario infractor.



Incluso se agrava que nunca tuvo ni el mínimo interés de asistir, tal y como consta en las fotos y documentos que para el efecto han registrado, “por tanto, es incoherente el proceder del compañero secretario, quien lejos de abonar al buen funcionamiento de nuestro partido, genera división y manipulación para obtener beneficios personales”, acusaron.



Cabe señalar que quien está a cargo de la estructura organizativa a nivel estatal de Morena en el Estado, es Hugo Alberto Martínez Lino, de conformidad con los artículos 9, 14 y 38 de los estatutos del partido.



Para finalizar, los secretarios del comité dejaron en claro que ellos velan por el cumplimiento de los principios, documentos básicos y acuerdos del Instituto Político que representan, “sin que ello conlleve satisfacer la ambición personal o de un grupo”.