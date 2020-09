Acusan obra carretera mal hecha en Rafael Delgado y exigen repararla

Una obra que carretera que se inauguró el pasado lunes en la comunidad de Tzoncolco quedó mal hecha, por lo que los pobladores solicitaron al ingeniero que hizo la obra que la corrija, pues dejó sin acceso y salida de vehículos a 12 familias, pero no recibir respuesta, tomarán el palacio municipal.



Los pobladores indicaron que iniciaron los trabajos le explicaron al ingeniero sus inquietudes, pero siempre les respondió de forma grosera y hasta les iba contando las veces que le decían algo.



Mencionaron que la respuesta del ingeniero, del que saben se llama Cándido, es que él era el que sabía, pero ahora ven que no sabía tanto, pues el camino de entrada y salida hacia el pequeño valle donde viven unas 12 familias quedó inutilizado, ya que por una parte la carretera tiene una altura que no permite a los vehículos subir y bajar, mientras que del lado contrario, tras mucha insistencia, hizo un murito de contención que con las lluvias del lunes se abrió de la carretera y consideran no va a tardar en derrumbarse.



Explicaron que ese acceso, que antes era de cuatro metros de ancho y ahora no llega a poco más de metro y medio, es muy necesario porque por ahí llevan tanques de oxígeno para dos personas asmáticas.



Señalaron que todo eso se lo hicieron ver a la alcaldes el lunes cuando fue a inaugurar la obra y le pidieron que se corrija esa entrada, pero solamente se enojó y les comenzó a decir que eran machistas y que podían hacer lo que quisieran en su contra pues “así venga AMLO a ella no le van a hacer nada”, y se terminó riendo de ellos.



Agregaron que ante eso no quieren tratar más con la señora, de quien consideran no tiene educación, por lo que se dirigieron al ingeniero y le dijeron que retendrían su camioneta hasta que componga su entrada, por lo que el vehículo ahí permanece estacionado.



Sin embargo, indicaron que de no recibir respuesta tomarán el palacio municipal.



Los inconformes llamaron a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso local para que acudan a revisar esta obra y vean cómo quedó.