Acusan otro caso de negligencia médica en el Hospital IMSS de Zongolica

Familiares de la joven Araceli Tlehuactle Nopaltécatl, de 22 años, oriunda de Xochiojca, acusaron una presunta negligencia médica en el Hospital IMSS Bienestar, pues por 4 días anduvo la joven en espera de ser atendida de parto y cuando finalmente le practicaron una cesárea les dijeron que el bebé tenía varias horas muerto.



La madre de la joven, María Clemencia Nopaltécatl indicó que se encuentran molestos pues en todo su embarazo la joven acudió a sus citas de control y todo el tiempo estuvo bien de salud y con una buena alimentación.



Explicó que desde el 30 de enero llevó a su hija al hospital y no la internaron, sólo le dijeron que estaba bien y que regresara al otro día a pesar de que tenía un ligero sangrado.



Luego el 31 le dijeron que tenía un centímetro de dilatación y que no se fuera a su comunidad, que se quedara en la cabecera porque ya iba a nacer el bebé, por lo que su hija se quedó en la casa de un familiar.



El 2 de febrero le hicieron tacto a las 11 de la mañana porque ella sentía mucho dolor y le dijeron que caminara porque estaba en trabajo de parto, pero le faltaba mucho y le dijeron que regresara a las 8 de la noche, pero llegó a las 18:30 porque sentía mucho dolor.



Finalmente la aceptaron hasta las 20:00 horas luego de estar hora y media afuera del nosocomio y hasta que una pariente les tocó a los médicos la puerta para que la atendieran.



A esa hora los mandaron a comprar una mascarilla de oxígeno y cosas de un listado que les dieron.



Mencionó que en ningún momento les dijeron que iba a ser cesárea ni que su hija estuviera delicada.



Al poco tiempo de ingresar, comentó, la llamaron y le dijeron que le iban a hacer cesárea porque el niño había defecado adentro del vientre de su hija a lo que cuestionó por qué había pasado eso, pero el ginecólogo le dijo que no sabía, que a él le acababan de avisar.



Finalmente, comentó, les hicieron firmar una responsiva antes de practicarle la cesárea y unos minutos después la hicieron pasar para enseñarle la placenta, que estaba toda café, lo que le explicaron se debía a que el bebé tenía varias horas muerto en el vientre materno.



La señora María Clemencia consideró que esto no tuvo por qué haber pasado, si por cuatro días estuvieron acudiendo al hospital.



Dijo desconocer si no la atendían porque los médicos no estaban preparados y de ser así mejor les hubieran dicho y la hubieran llevado a un hospital privado.



Hizo un llamado a las autoridades porque no quiere que lo mismo le vuelva a pasar a nadie.



Por su parte, el padre de la joven, Antonio Tlehuactle, indicó que decidieron denunciar penalmente lo ocurrido y se dirigieron a la Fiscalía, pero la persona que está ahí, “un hombre canoso”, les dijo que no podían poner ninguna denuncia porque tiene que ir la afectada, siendo que su hija está mal tanto por la noticia como por la cesárea que le hicieron y no puede acudir.