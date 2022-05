Acusan poco avance en casos de desaparición forzada de jóvenes de Actopan

La mañana de este miércoles, Colectivo Buscando a Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos Veracruz se manifestó en busca de visibilizar el poco avance que tienen las autoridades en temas de desaparición forzada.Miriam Castañeda, integrante del colectivo, señaló dos casos que deben ser resueltos, pues esta desaparición forzada fue llevada a cabo por agentes del Estado desde noviembre del 2013.Refirió que este hecho fue negado por las autoridades, quienes incluso difamaron a los familiares de las y los desaparecidos, tachándolos de mentirosos."Las familias, las madres que buscan a sus hijos desde 2013, sabíamos el actuar de las autoridades, de los policías y del gobierno, quienes siempre negaron los hechos y no sólo lo negaron, sino que nos tacharon de mentirosas", dijo.En ese marco, lamentó que únicamente se han sentenciado 40 casos de desaparición forzada de las más de 100 mil personas desaparecidas en México, oficialmente reconocidas por el Gobierno."Afirmamos que la desaparición forzada es un delito grave a los derechos humanos y es lamentable que todavía (persista) en México", agregó.Por su parte, Anaís Palacios, quien acompaña al colectivo en este movimiento de lucha, aseveró que las acciones que han ejecutado las autoridades en relación a este tema, han impactado muy poco y no lograron evitar que este crimen creciera en Veracruz."Los familiares de estas víctimas quieren señalar la falta de credibilidad en la palabra de las víctimas y acciones poco contundentes de las autoridades, que permitieron que se perpetuara el delito de desaparición forzada en Veracruz y que éste quedara impune", mencionó.En este aspecto, manifiesto que la Fiscalía debe trabajar conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública en la investigación de desaparición forzada. Y que el Poder Judicial cumpliendo con su obligación con las víctimas, deberá tomar postura conforme a la Ley.A su vez, también precisó acontecimientos, dentro del caso que denunciaron en esta manifestación.Explicó que el 26 de noviembre del 2013, José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez junto con otros tres jóvenes fueron intervenidos por elementos de policías estatales entre los municipios de Actopan y Xalapa para luego ser trasladados a un retén entre estos municipios.Afirmó que posterior a esto, los jóvenes se comunicaron con sus familiares, donde informaron que policías estatales los trasladarían a las instalaciones del Cuartel de San José, sin embargo, no se registró su llegada a ese lugar.Desde ese entonces, mencionó que no han tenido respuesta alguna su paradero y contrario a eso, las autoridades les ocultan la información."Desde ese momento se desconoce su suerte y su paradero. Durante este tiempo, las familias de las víctimas han vivido el ocultamiento de información por parte de diversas instancias y la falta de credibilidad por parte de las autoridades", sumó.De esta manera, concluyó que las garantías de las víctimas llegan de manera inoportuna y tardía y que sólo se puede acceder de la manera más mínima a la justicia.