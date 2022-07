Acusan presunta tortura de detenidos en rancho de Jesús Carranza

Por segundo día consecutivo, pobladores de Jesús Carranza se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir la liberación de la joven Madai Hernández Agustín y otros tres compañeros de trabajo a quienes presuntamente se les fabricaron delitos para mantenerlos tras las rejas.En esta ocasión la mamá de la joven, Raquel Agustín Santos reveló que su hija a sido torturada e incluso la noche del jueves se convulsionó a consecuencia de las golpizas que le han dado policías.Compañeros de trabajo y amigos se unieron a esta manifestación en busca de justicia y para que esto no quede impune y cualquier ciudadano sea detenido sin cometer delito alguno.Familiares y habitantes de Jesús Carranza hicieron el llamado a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y al fiscal regional Manuel de Jesús para que no se dejen engañar por el comandante José Wong Reyes, quien venía a la cabeza del operativo, presuntamente por consigna de Álvaro Sánchez, alias “El Tartamudo”, quien supuestamente opera una célula delictiva en el norte de Guerrero y sur del Estado de México.En la manifestación estuvieron los abogados y denunciaron dilación procesal, además que no se cuenta con registro de detención por parte de la Policía Ministerial, quienes allanaron el rancho “El Tapatío” a las 5:00 horas y pusieron a los detenidos a disposición a las 8:30 horas.Finalmente la defensa argumentó que sobre los cuatro detenidos se ejerció violencia física, moral y actos evidentes de tortura.A los detenidos —que fingían como caporales y cocineras— les imputaron el robo de un auto, privación de la libertad, portación de “cuerno de chivo”, así como dos armas cortas calibre 44, drogas y que supuestamente se agarraron a balazos con la policía.Y es que presuntamente en el rancho donde fueron detenidos había dos capitanes retirados del Ejército Mexicano que están detenidos y golpeados, lo que es falso, según los abogados.Afirmaron que Madahi estaba con dos capitanes del Ejército porque en días pasados ya la habían intentado “levantar” por órdenes de “El Tartamudo”.