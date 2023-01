Acusan que aseguradora se niega a pagar indemnización, en Veracruz Puerto

Tras más de 3 meses que una joven de 15 años falleció en una accidente automovilístico en Boca del Río, familiares de la fallecida se manifestaron a las afueras de una aseguradora para pedir una respuesta por este deceso, ya que de acuerdo a Dalila Hernández, madre de la víctima, expresó que las autoridades hicieron responsable a las grúas de dicha empresa, las cuales se vieron involucradas durante el día del accidente.Esto ocurrió el pasado 9 de Octubre del 2022 y hasta la fecha los manifestantes expresaron que no tienen una respuesta positiva por parte de los responsables, quienes se han encargado de darles largas, y es que recalcan que quieren llegar a un acuerdo, cuando ya se tiene un dictamen de los hechos que obliga a indemnizar a la familia.“Ellos se niegan a hacerse responsables conforme a la Ley. Quieren dar lo que ellos quieren, menos de la mitad y quieren negociar con los abogados. Lo que pasa es que nosotros le decimos que no estamos negociando, simplemente estamos pidiendo conforme a la Ley el daño que causaron porque no me van a regresar la vida de mi hija, ¿verdad?”, reclama la madre.El accidente ocurrió sobre la avenida Ejército Mexicano, cuando Eli Hernández viajaba de copiloto en una moto y se estamparon contra una grúa que circulaba en la misma dirección e hizo un corte de circulación a la calle J. Herrera, falleciendo la menor mientras el motociclista fue a dar al hospital y ahora ya está recuperado.La madre de Eli aseguró que seguirán la batalla legal para que le den el 100 por ciento de la indemnización que merecen tras la muerte de su hija.