Acusan que autoridades no dan mantenimiento a ciclovía de Xalapa

A más de un año de la apertura de la ciclovía, la autoridad municipal no le ha dado mantenimiento a dicho carril inclusivo en Ruiz Cortines, así lo señaló el enlace de Physis ciclovida, Luis Fernández López Galicia.Refirió que en la reunión celebrada con servidores del Ayuntamiento, el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil, les planteó presentar un diagnóstico del proyecto y proponer nuevas alternativas de ciclovías en la ciudad.“En la reunión que tuvimos con el Alcalde, nos pidió un diagnóstico, una evaluación y una presentación de nuevas propuestas para la ciudad pero es un proceso complejo porque implica reportar cada uno de los tornillos que faltan”, dijo.Y es que aunque lleva ya un año en uso, no se le ha dado mantenimiento a la vía pues no ha sido atendida por el Ayuntamiento.“Hay mucha basura en algunos tramos pero es a partir de esta administración”, señaló.Añadió que la permanencia de la ciclovía no es un tema de discusión con el Ayuntamiento, sino la oportunidad de mejorar el carril y conducir a más beneficios con la población.“Hubo un balance, es que no hemos registrado accidentes de ciclistas y para nosotros como usuario es segura, porque los mismos vehículos estacionados son una barrera que nos protege”.Finalmente, indicó que continúa el vandalismo contra la ciclovía en el tramo de la zona en San Bruno, en donde delincuentes dañaron estaciones de autoservicio que usan los ciclistas.