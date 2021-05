Acusan que BANORTE “congeló” cuenta de asociación civil

La representante legal de la Asociación Civil "Nuestra Fuerza es Nuestro Trabajo", Hilda Salazar Jiménez, acusó a BANORTE de retener poco más de un millón de pesos de donativos que se utilizan para labores altruistas en la ciudad de Xalapa.



Detalló que desde el año 2017, el banco congeló la Cuenta Enlace Negocios Básica con número: 0324548118, a nombre de Nuestra Fuerza es Nuestro Trabajo, por lo que dicha organización no ha podido hacer uso de este recurso.



"Le hago un atento llamado al director Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero BANORTE, porque tengo ahí los recursos desde el 2017 y están bloqueados y no he tenido respuesta favorable. Está justificado ese recurso que son de proyectos humanitarios".



Señaló que en la sucursal de Plaza Xanat, donde se abrió dicha cuenta, el personal de las diferentes áreas ha realizado movimientos en el cambio de representante legal de las cuentas.



"Este fraude ha provocado la muerte de la población más vulnerable, pacientes de diferentes edades y con diferentes padecimientos. En plaza Xanat no me han dado la atención. Al primer gerente lo despidieron y el nuevo no ha querido atenderme".



Por ello, solicitó la atención de las autoridades correspondientes y a las dependencias encargadas de vigilar los recursos de los ciudadanos, realizar investigaciones en las instituciones bancarias, pues hay muchos casos de personas que están siendo defraudadas en la ciudad de Xalapa.