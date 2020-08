Acusan que clases a distancia fomentan desigualdad en Tecnológico de Orizaba

Mientras que autoridades educativas y el propio gobernar comentan que la educación a distancia está asegurada, padres de familia y los propios alumnos se expresan en sentido contrario.



En el caso del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba, el secretario del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), Rodolfo González Carmona, señaló que 70 por ciento de la población estudiantil en esta casa de estudios es foránea, y al menos un 30 por ciento de ella no cuenta con los recursos tecnológicos para recibir clases a distancia.



Estimó que entre esos jóvenes y los que son de Orizaba que están en la misma situación, tendrán que buscar un ciber para poder tomar sus clases, con el riesgo que esto implica de un posible contagio por COVID-19, que es lo que supuestamente se quiera evitar dando las clases a distancia.



Mencionó que lamentablemente, por la situación económica que se vive, de los alrededor de 6 mil estudiantes que hay en la institución, unos 3 mil cuentan con los medios como computadora, laptop o celular al menos, pero el resto no ni están en posibilidades de adquirir un equipo en estos momentos.



Por su parte, el señor Roberto Cruz, bolero de Orizaba, indicó que está en una situación crítica en donde apenas saca lo indispensable para sobrevivir, y ya en el ciclo escolar que recién terminó en las mismas condiciones no tenía en ocasiones ni para que su hija imprimiera las tareas que le encargaban en primaria, por lo que ahora se siente agobiado y no sabe cómo le va a hacer.



A su vez, la señora Norma, quien vive en Tequila y es madre de dos niños, indicó que la señal no llega en televisión abierta, por lo que en la semana que recién pasó les pidieron imprimir guías didácticas, las cuales tienen 500 hojas, lo que para ella y otros padres es duro de pagar porque representa su ingreso de tres días de trabajo, además de lo que tienen que invertir en tener saldo en los teléfonos, porque si no, ni siquiera tienen contacto por WhatsApp con los maestros, y ella al menos vive en la cabecera.



Comentó que hay algunos maestros muy comprometidos, como el de su hijo de preescolar, que les va a dejar copias y no les cobra, por lo que pide que se vea cómo hacer llegar la señal de televisión en esta región serrana.