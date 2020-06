Acusan que clínica particular de Orizaba se negó a atender a hombre que falleció

Un adulto mayor falleció a las afueras de un sanatorio particular de Orizaba, luego de que presuntamente personal médico se negó a atenderlo.



Familiares de la víctima analizan la posibilidad de interponer una denuncia luego de que el hombre de 86 años, identificado como Gregorio Quechulpa Tepole, falleciera aparentemente de una insuficiencia renal crónica.



Sobre los hechos, se sabe que acompañado de familiares, se trasladaron a las instalaciones del sanatorio ubicado en Poniente 7, entre Sur 16 y 18 de la ciudad de Orizaba, para ser atendido de un malestar generalizado.



Al informar que el hombre padece de una insuficiencia renal, aparentemente en el hospital no pudieron atenderlo, por lo cual salieron del lugar, sólo que sobre la acera, el anciano cayó fulminado y no pudo ser reanimado, perdiendo la vida de manera instantánea.



Hasta el lugar se trasladaron técnicos en urgencias, así como personal médico pero sólo para confirmar el deceso de Gregorio, dando paso a personal de la Fiscalía Regional para tomar conocimiento.



Se espera que en próximas horas se determine si la familia procedería con una denuncia y también si existe o no algún delito por perseguir.