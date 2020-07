Acusan que envenenan a gatos en Centro Histórico de Veracruz

Vecinos del Centro Histórico de Veracruz denuncian que se ha registrado envenenamiento y agresiones contra gatos de la calle por parte de los mismos habitantes de la zona, lo cual ha generado indignación entre los animalistas.



A decir de María Eugenia Hernández, quien se ha encargado junto con otros vecinos de alimentar a al menos 9 gatos que llegan en el callejón Degollado y Mario Molina, los felinos que llegan a buscar alimento y agua han sido apedreados y envenenados.



"Delante de mí, los agarraron a pedradas, estos gatos no son míos, son de Dios, son de la calle, les das un poquito de alimento y no los vuelves a ver, de noche hay muchos, vienen hasta de las casas. Los que venden elotes dejan aquí los carros y si no hubiera gatos habría ratas, por eso proliferaron los gatos. Les arrojaron un chamorro de desperdicio con veneno y se murieron 2, una dejó cachorritos".



En sus puertas colocaron letreros de apoyo a la protección de los gatos y fueron vandalizados, además de que es una zona de proliferación por los lotes y edificios baldíos, incluso las gatas dejan sus crías entre la maleza y muchos no logran sobrevivir.



"Nacen las camadas en los patios baldíos donde la maleza llega a ser alta, nacen y se separan de la mamá y ahí se pierden, debe ser cementerio de cachorrito, de 6 sobrevive uno, pobrecitos se alimentan de la basura, yo les doy una vez al día".



Aunque han requerido el apoyo a la Dirección de Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz, porque temen que sigan agrediendo a los felinos, no han tenido respuesta por parte de las autoridades, sólo se levantó un reporte por parte de la Policía Naval.



Las agrupaciones protectoras de animales acudieron a darles apoyo, porque incluso han sido amenazados por los vecinos por continuar alimentando a los gatos de la calle.



"Dicen que nos los quieren que por el COVID, la alergia, que ya hay muchos animales", ese es el argumento de quienes rechazan a los gatos.



A través de redes sociales, Maru ha expuesto el caso y hay personas que han acudido a adoptar a los felinos.