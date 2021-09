Acusan que Fiscal Regional de Xalapa pide “dádivas” por trámites

Mientras la Fiscal General del Estado licenciada Verónica Hernández Giadáns, trata de acabar con la corrupción en esta dependencia, la Fiscalía Regional de Xalapa hace todo lo contrario, aquí no se mueve una carpeta o un trámite sin no hay una dádiva por delante.



Este es el caso que está viviendo José Valentín, quien, en el mes de marzo del presente año, fue detenido acusado de uso de documentos falsos y prestar el servicio público de Uber, dentro del Proceso Penal 56/2021 derivado de la carpeta de investigación 1263/2021, iniciada por el Fiscal 24.



José Valentín, por su caso ya fue sentenciado y el 6 de agosto obtuvo su libertad tras haber cumplido su sentencia.



El 13 de agosto a través de su abogado solicitó por escrito al titular de la Fiscalía Regional de Xalapa, Sergio Berdejo, cumpliendo con toda la documentación requerida le fuera devuelto el automóvil, a su propietaria, porque José Valentín sólo era el chofer.



Desde esa fecha lo han citado mañana y tarde con la promesa de que ya le van entregar el vehículo, pero siempre le ponen un pero, de que el Fiscal Regional está muy ocupado y no puede firmar la devolución de la unidad.



Este martes en la tarde acudió nuevamente con el abogado y solicitaron nuevamente hablar con el Fiscal Regional y fueron atendidos por su auxiliar Guillermo Rodríguez, quien les dijo que no podía atenderlos su jefe porque estaba muy ocupando.



El abogado José Alberto García Rodríguez, rompió el silencio y dijo que les están pidiendo 20 mil pesos, para que les sea firmado el documento de la devolución del automóvil.



Señaló el abogado José Alberto García Rodríguez, que este servidor público está ensuciando el buen trabajo que viene realizando la licenciada Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado.