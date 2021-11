Acusan que funcionarios de la SEV asignan plazas laborales a su familia

La secretaria general del Sindicato Unificador Magisterial (SUMA), María Minelia Córdoba Herrera, denunció públicamente corrupción y anomalías por parte de la Oficial Mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya, en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).La dirigente mencionó que estas anomalías se refieren a plazas del personal administrativo e intendencia, a los que se les está negando la oportunidad de heredar la plaza a familiares que no sean directos y así quitarles plaza y otorgársela a personal cercano a Ariadna Aguilar."Ella está limitando a la gente para proponer a familia directa. Si no, recogen la plaza y se la asignan a gente allegada a ella", manifestó.Expresó que ya se tienen dos casos en el que se ha visto este nepotismo por parte de los funcionarios, uno de ellos es el caso de Rafael Jared Díaz Serena, hijo de la jefa de departamento de Recursos Humanos, a quien le dieron plaza de administrativo en la SEV.Córdoba Herrera mencionó que no hay motivo por el cual se les quite la plaza, aseguró que esta limitante no está legislada."No está legislado, no hay ninguna ley que avale esa situación, simplemente es un uso y costumbre que ellos están adquiriendo y que están desprotegiendo a los compañeros que la trabajaron 30 años", afirmó.Agregó que no se puede hacer una denuncia, ya que por ser personas de nuevo ingreso no se puede comprobar la propiedad de la plaza; sin embargo, ya se ha hecho una solicitud para la intervención directa del Gobernador y de hacer caso omiso a su petición, estarán manifestándose en la Secretaría de Educación en próximos días."Estamos solicitando la intervención directamente por parte del Gobernador y si no, en días posteriores vamos a empezar a actuar como sindicato para que estas irregularidades tengan fin", concluyó.