Acusan que Gobierno Estatal habría desviado dinero de pensiones para adultos mayores

Jubilados y pensionados se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para continuar con el reclamo al Gobierno de Veracruz para que pague pensiones a los mayores de 70 años de edad, aunque ya se abrogó la ley al respecto debido a los apoyos que otorga la Federación.



El presidente de la Alianza de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Xalapa, Pablo Hernández Jiménez, solicitó que se les informe en qué van a utilizar el recurso que ya estaba presupuestado este año para el pago a los beneficiarios.



"Queremos que así como sirven para actuar tan rápido, pues que nos digan a dónde va a ir a parar este rubro tan grande que era para pagarle a los adultos mayores", dijo.



Recordó que el Congreso local aprobó abrogar la ley sobre pensiones estatales justificando “la reciente adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho universal de las personas mayores de 68 años a recibir una pensión del Estado Mexicano”, lo que incluye a los veracruzanos.



Dicha ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 8 de mayo.



Hernández Jiménez afirmó que los legisladores no debieron justificarse en que los adultos mayores ya recibían la pensión de 68 y más.



"Ellos salen fácilmente con lo del Presidente, que como ya registró a los adultos mayores de 68 y más, pues lo quitan. Esto no tiene nada que ver, es un presupuesto autorizado desde el 2005".



Aseguró que continuarán reclamando lo que les pertenece, o al menos que se les pague lo que ya estaba autorizado.



"Ellos quieren todo, no hay explicación de otro lado, no se vale. Quieren agarrar el dinero y no lo vamos a permitir, si me secuestran o me desaparecen, pues ya ni modo. No estoy solo, aquí están mis compañeros".



Expuso que al aprobarse el decreto por el que se abroga la Ley 223, dejaron de pagarles el segundo trimestre, que fue abril, mayo y junio. Ahora, este sector únicamente recibirá el apoyo económico en caso de estar inscrito en el padrón de Beneficiarios a nivel federal.



"No deberíamos estar aquí por ser gente vulnerable pero el Gobierno nos empuja a estar aquí. Pagaron el primer trimestre, dejaron tres trimestres del año 2020", concluyó.