Acusan que Hospitales Covid del Estado no atienden parto de mujeres con VIH

Durante esta epidemia se ha tenido conocimiento de mujeres con VIH y que están embarazadas no están siendo atendidas en los hospitales de la Secretaría de Salud por la contingencia que ha generado el COVID-19; algunas de ellas han terminado pariendo por vía vaginal en sus zonas de origen, lo que pone en riesgo al bebé.



La integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez, indicó que las autoridades no pensaron ni en la dimensión, ni en el tamaño de la epidemia. "Nos han reportado casos de mujeres con VIH y embarazadas con tratamiento y no tienen dónde parir porque el hospital al que llegan es COVID-19. Tenemos reporte del Hospital Regional de Río Blanco, de Poza Rica y Veracruz".



Dijo que quizá en otros casos las mujeres optarían por atenderse en un hospital particular, sin embargo estas no tienen los recursos económicos



"Ellas se han ido a su casa a parir, consiguen una partera; todo esto sucede con las consecuencias que veremos a futuro, obviamente nace el bebé por parto vía vaginal y no sabemos si van a tener los recursos para comprar la leche o si el CAPASIT la tenga".



Pero también tienen el reporte de féminas indígenas de que su comunidad fue completamente cerrada para evitar el contagio del Coronavirus y ellas también han parido dentro de la comunidad; son al menos 2 casos.



"Por ende van amamantar porque no tienen recursos y no pueden salir de la comunidad. Esos son elementos que en sí la Federación no previó, ni planeó. No se pensó desde la federación en una atención especial para grupos de personas como aquellas que tienen VIH o SIDA, sólo se pensó en que acudieran cada tres meses por su medicamento para evitar aglomeraciones, pero no hay consultas pues se suspendieron, los análisis no se les están haciendo y se arriesga también la salud y la vida".