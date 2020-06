Acusan que IMSS desatiende casos de COVID-19 entre personal, en Orizaba

No solamente hay inconformidades del personal administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la oficina ubicada en Sur 10 en Orizaba, sino que también en el edificio que alberga la Delegación Veracruz Sur, pues aseguran que ha habido contagios de COVID-19 y no se ha puesto en marcha el protocolo.



Este martes, personal administrativo de la oficina de Sur 10 hizo un paro de labores por minutos, a fin de exigir a los directivos que se les permita trabajar desde casa porque hay personas que han acudido a laborar de manera normal a pesar de haber convivido con la delegada Célida Duque Molina, quien salió positiva a COVID-19.



Además, algunos trabajadores de la oficina de la Delegación Veracruz Sur, que se ubica cerca de los límites entre Río Blanco y Orizaba, indicaron que no se está poniendo en marcha el protocolo y que por ello ha habido un “sinnúmero de contagios” en las oficinas.



Aseguraron que el Hospital General Regional de Orizaba también enfrenta aumento de contagios entre el personal.



Los trabajadores de estos tres sitios aseguran que temen por su salud, pues ha venido en incremento del número de casos positivos de COVID-19, lo cual no solamente puede provocar el contagio entre los mismos empleados, sino también pueden convertirse en un foco transmisor del virus para los derechohabientes y pacientes con los cuales tienen contacto.



De igual forma, dijeron que sus insumos para poder enfrentar al coronavirus trabajando en su oficina han corrido a cargo de ellos, pues han tenido que invertir recursos económicos de su salario para poder adquirir todos los productos necesarios.