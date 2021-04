Acusan que no consideraron en vacunación a comunidad de Emiliano Zapata

A quien corresponda:



La población de Dos Ríos inicia con irregularidades en el sistema de vacunación contra COVID-19, ya que la comunidad de Palmar de Pérez, fue discriminada por ser una congregación pequeña (105 habitantes).



Estamos cansados de que nunca se nos tome en cuenta. Llevamos años solicitando el arreglo de nuestra carretera de terracería que es importante, ya que conecta a diferentes poblaciones como Carrizal, Veracruz, Apazapan, sólo por mencionar algunas; sin recibir respuesta favorable. Hasta para votar nos vemos en la necesidad de acudir a la población vecina.



Ahora con la vacunación contra COVID-19, como en todo, NO fuimos considerados en la convocatoria que el Mpio. de Emiliano Zapata publicó, OMITIENDO EL NOMBRE DE NUESTRO PUEBLO. Somos un pueblo pequeño pero tan valioso como cualquier otro. Prueba de ello es que en tiempos electorales requieren de nuestros votos, el cobro de nuestros impuestos. Para eso sí existimos.



Ellos se deslindan de la responsabilidad argumentado que no es problema de ellos sino del INEGI, ya que por ser una población pequeña no aparecemos en su sistema y que además es responsabilidad del agente municipal de cada localidad informar a su población. No sólo es el hecho de informar, ya estamos cansados de que siempre se haga menos a nuestra comunidad de Palmar de Pérez por ser pequeña, ya es tiempo de que se nos de el valor que nos corresponde.