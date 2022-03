Acusan que padrón de docentes para elección interna del SNTE está “rasurado”

El candidato a la Secretaría General de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por la Planilla Vino, Jorge Enrique Velázquez Pérez, denunció que el padrón de docentes que podrán ejercer su derecho al voto en la elección interna de este viernes está "rasurado", porque pasó de más de 90 mil a 85 mil electores.En conferencia de prensa acusó a los actuales integrantes de la dirigencia estatal de excluir de la lista nominal a docentes, que según él, votarían en contra de la planilla que estos impulsan, al tiempo que denunció que hay otros profesores que aparecen hasta en tres centros de votación diferentes."Tenemos una situación de inconformidad porque nosotros tenemos las cuentas de más de 90 mil trabajadores de la Educación, entonces nos hemos hallado con mucho bloqueo en esta parte, porque desafortunadamente quien hace el padrón es el actual Comité Ejecutivo de la Sección 32 y vemos que lo rasuró", aseguró.Acompañado de los integrantes de su fórmula, reiteró que hay una intención de evitar que logre el triunfo, toda vez que puntualizó han visto que hay docentes que cubrían interinatos, que ya no están en las instituciones educativas pero que aparecen en el padrón de votantes."En eso todos nuestros representantes de casilla van a estar atentos, sí estamos inconformes porque el padrón se conoció apenas, lo integra quién tiene una planilla como candidatos y ahí el piso no está parejo, estamos viendo que esto no nos marca una equidad en la participación (...) Ahí ya hay una mano meciendo la cuna", denunció.Velázquez Pérez acotó que están haciendo todo el proceso para que lo que no aparecen puedan ir y exigir que sean incluidos en el padrón electoral, toda vez que como integrantes del SNTE tienen derecho a decidir sobre sus próximo líderes en la Sección 32."Van a dejar a muchos compañeros sin el derecho a votar y no se vale esa situación (...) Es un buen número, casi en todas las ades, estamos hablando de 517 ades (centros de votación), entonces si nada más habláramos de uno, estamos hablando de más de mil compañeros que no aparecen", enumeró.Además comentó que les han dado muy pocos días para que los que fueron excluidos reclamen y soliciten su inscripción a la lista nominal, aunque acusó que en ocasiones que han ido a hacer este procedimiento las oficinas están cerradas, lo que les ha impedido exigir su derecho a sufragar.