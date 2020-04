Acusan que PEMEX no cumple protocolos de higiene con personal de plataformas

Pese a las restricciones de autoridades federales ante la emergencia sanitaria del COVID-19, Petróleos Mexicanos (PEMEX) continúa embarcando marinos a plataformas ubicadas en la Sonda de Campeche.



Al respecto, el inspector de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Enrique Lozano, mencionó que de manera anónima, marinos mercantes han denunciado que PEMEX sigue haciendo cambios de guardia de manera clandestina, aunque esto no debería hacerse debido a la contingencia.



Explicó que de acuerdo a testimonios anónimos, el embarco y desembarco de trabajadores se realiza en muelles donde no hay protocolos suficientes para revisar el estado de salud del personal, lo que expone a los embarcados y a sus familias a un posible contagio de COVID-19.



"Compañeros han informado, inclusive en vídeos que han grabado ellos mismos, donde Pemex de manera clandestina ha estado realizando cambios de guardia, cuando no se permite más que a través de las instalaciones dedicado para ello (...) Desde la fase 1, el gobierno federal determinó no realizar cambios de guardia hasta nuevo aviso”, indicó.



Por otra parte, el entrevistado indicó que hasta ahora solo tienen registrada a la embarcación Blue Pioner, con tripulación mexicana, misma que se encuentra en cuarentena en la zona de fondeadero en las costas de Campeche, esto luego de que de esta nave desembarcaran 10 tripulantes enfermos de COVID-19.



El resto de la tripulación, que son 170 hombres, se mantienen a bordo del Blue Pioner en espera de cumplir 14 días en aislamiento para descartar o confirmar la presencia de este virus en sus cuerpos.