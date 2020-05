Acusan que quieren hacer fraccionamiento en Bosque de la Reserva, en Xalapa

El asesor jurídico de los Jubilados y Pensionados de Ferrocarriles Mexicanos en Xalapa, Carlos Ambrosio Yáñez Guerrero, aseguró que la única finalidad que tienen los exferrocarrileros integrantes de la agrupación Patronato Vecinal, es fraccionar el predio de la segunda sección del Bosque de la Reserva.



Así también, resaltó que estos supuestos jubilados, que disputan el predio de tres hectáreas ubicado en la colonia Unidad Ferrocarrilera, no han podido acreditar ser los legítimos dueños, ni la desincorporación como patrimonio federal en alguna publicación en el Diario Oficial de la Federación.



"Es lo que exigimos a la autoridad, que les pidan los documentos idóneos, porque ellos pueden decir que son los dueños. Jurídicamente no han acreditado ante el Ayuntamiento, porque se les pidió que acreditaran. Hasta el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación no hay ninguna desincorporación a favor del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Xalapa o del Gobierno Federal. Es lo que exigimos a las autoridad".



Así también, pidió que se aclare la intervención de la notaría número 30, a cargo de Manuel Díaz Rivera, pues los involucrados presentaron dicha documentación como supuestas escrituras.



"No se puede hacer un fraccionamiento y una lotificación de la noche a la mañana y más que estamos hablando de que Xalapa tiene poca reservas naturales. Ellos dicen que son los dueños, no nos oponemos pero que demuestren ser legítimos dueños".



Aunado a ello, afirmó que en dichos terrenos se encuetran ductos de PEMEX y en cuya área fueron colocadas estas vallas, a pesar de que tiene los señalamientos de no "picar" ni contruir en el lugar.



Yáñez Guerrero expuso que la empresa Kansas City presentó también una denuncia, además de los vecinos, esto, por la invasión de vías ferroviarias y calles que hicieron los integrantes del patronato al bardear el área verde.



De igual forma, Francisco Carmona Cortés, ambientalista, advirtió a la población que no compren lotes que asegura, aún se ofrecen a bajo costo por parte de la agrupación Patronato Vecinal.



"Sabemos que hay lotes todavía y que los están ofreciendo. Les pedimos a la ciudadanía que no caiga. Sabemos que es el patronato que invadió el que está ofreciendo", concluyó.