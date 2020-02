Acusan que SEV cesó a docente de Telesecundaria de Las Vigas sin investigar

Padres de familia de la telesecundaria "Aquiles Serdán" de Las Vigas de Ramírez cerraron los accesos al plantel en protesta por el cese de un docente acusado de acoso sexual contra una de las estudiantes.



A decir de Pablo Trujillo Hernández, uno de los inconformes, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) incurrió en una injusticia contra el docente de tercer grado, de nombre Héctor Sergio "N", al no realizar una investigación a fondo de la conducta reportada por la menor.



"Todos los padres nos pusimos de acuerdo en tomar la escuela porque acusaron a un profesor de acoso sexual. La SEV ya lo cesó y nunca vino a Las Vigas a investigar; sólo tomó los datos de la Fiscalía. Creemos que es injusto porque no se ha investigado nada", aseguró.



Alertó que en caso de no recibir una respuesta satisfactoria de parte de la SEV, cerrarían este martes la carretera a Xalapa y tomarían las instalaciones de la dependencia.



Dijo que todos los padres del aula respaldan al docente, con más de ocho años de servicio en Las Vigas y con tres años a cargo del grupo desde primero de telesecundaria.



Señaló que la menor denunciante acusó a Héctor Sergio en diciembre; sin embargo nunca se realizó una indagatoria 'in situ', sumado a que los demás estudiantes niegan una agresión similar de parte del trabajador.



"Nuestros hijos son testigos de que nunca hubo nada contra la niña. No tiene antecedentes, es un docente serio y como padres no creemos esa conducta", aseveró el padre de familia.



En todo caso, criticó que la Secretaría de Educación no ha asignado a un docente sustituto a cargo del grupo, por lo tanto, desde diciembre no reciben clases.



"Solicitamos dos cosas: que se haga una investigación real y un profesor que atienda a nuestros hijos; que se haga la investigación porque dieron el carpetazo y no investigaron nada", concluyó.