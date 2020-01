Acusan que termoeléctrica sigue contaminando laguna de Tampamachoco, en Tuxpan

A casi 29 años de estar operando la Central Termoeléctrica “Adolfo López Mateos”, ubicada en el municipio de Tuxpan, ha generado serios problemas de contaminación “con todo lo que vierte a la laguna de Tampamachoco y zonas aledañas, afectando gravemente a los productores acuícolas y agrícolas”.



Esto lo aseguró Edmundo Cristóbal Cruz, secretario general de la Central Campesina Independiente, quien dijo que han sido inútiles las protestas realizadas por los pescadores y campesinos, ya que la Comisión Federal de Electricidad “nunca ha querido aceptar su responsabilidad en torno a las afectaciones”.



“En su momento, los campesinos cerraron esta termoeléctrica, en virtud de que la lluvia ácida afectó a todos los productores de esa región, sobre todo a los citricultores. La lluvia ácida quemó en su momento muchos árboles y se hicieron reuniones de trabajo con funcionarios de alto nivel de la CFE, nunca han querido aceptar que estas afectaciones que ha provocado esta central termoeléctrica”, añadió.



En entrevista, el dirigente campesino señaló que los trabajadores que operan la central termoeléctrica comentan que si a los autos que están ahí cerca les afecta, imagínate que les hace a las vidas humanas y al entorno ecológico que allí está establecido.



En ese tenor, recordó que los Gobiernos tanto Federal, como Estatal y Municipal, nunca han hecho por remediar esta situación. “Se indemnizó supuestamente a una cantidad de pescadores libres y asociados, pero el problema siempre está allí, mientras no deje de operar (la termoeléctrica) siempre se tendrá el problema”, aseveró.



En el caso de los productores agrícolas, dijo que han resentido pérdidas en sus cultivos de maíz, frijol, el alambre de los cercados, que antes tenía una duración de 5 a 6 años, hoy no dura más que tres años por la lluvia ácida que lo echa a perder, aparte del salitre y esto hace que afecte a los pescadores y productores.



Dijo desconocer el monto de los afectados y las hectáreas afectadas, porque esto se deriva de los vientos que azotan la zona y que esparcen dichas lluvias y eso provoca que la zona siempre tenga estos problemas de contaminación, que las autoridades de CFE no quieren reconocer.



Finalmente, dio a conocer que los agremiados a la CCI no están en contra de la instalación de este tipo de plantas generadoras de energía, su inconformidad es contra la falta de medidas preventivas de la contaminación, de ahí que cuando se instalen este tipo de plantas, se cuide la parte ecológica y sobre todo la parte de supervivencia del ser humano.