Acusan que Transporte Público extorsiona con certificado de vacunación

Como una nueva forma de intentar extorsionar a los taxistas, personal de Transporte Público les pide a éstos mostrar su certificado de vacunación anticovid.Así lo mencionaron trabajadores del volante que se han trasladado a Córdoba y se han topado con un punto de revisión en ese municipio.De acuerdo con uno de los taxistas, ese personal le pidió primero su licencia y después le preguntó: ¿ya te fuiste a vacunar? Y le pidió ver su certificado.Jairo Guarneros Sosa, asesor de la asociación GRITO, mencionó que hay compañeros que ya le han comentado esa situación, por lo que se comunicó con algunos delegados, quienes le informaron que no hay una orden para solicitar el certificado de vacunación anticovid, por lo que al parecer sólo es una forma más de intentar extorsionar.Señaló que es fácil que al momento de revisar a los taxistas les pregunten por su constancia de vacunación, comprobante que es difícil que alguien ande llevando porque no está considerado algo obligatorio.Llamó a los trabajadores del volante a que denuncien cualquier intento de extorsión para evitar que se estén dando esos abusos.Agregó que también en Córdoba a otro taxista lo intentaron sancionar porque no usaba cubrebocas y si bien de manera personal está de acuerdo en que se debe cumplir con las medidas preventivas, no está de acuerdo en que esto sea usado para sancionar, sobre todo porque este gremio es uno de los que la ha pasado mal durante la pandemia.